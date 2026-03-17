Eller af ve mağfiret için açıldı

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Türkiye’nin dört bir yanında camileri dolduran vatandaşların dualarıyla idrak edildi. Camilere akın eden vatandaşlar bağışlanma için dua etti.
Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed (sav) aracılığıyla insanlığa indirilmeye başlandığı ve Kur’an’da “bin aydan daha hayırlı” olarak tanımlanan Kadir Gecesi, dün gece idrak edildi. Ramazan ayının son iftarlarından birinin de yaşandığı gecede vatandaşlar, camilere akın ederek geceyi ibadetle ihya etti.
CAMİLERE AKIN ETTİLER
İstanbul’da ve Ankara gibi büyük şehirlerde bu mübarek gece vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi. İstanbul’da başta Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi olmak üzere Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii, Büyük Çamlıca Camii ve Taksim Camii gibi selatin camilerde yoğunluk yaşandı. Akşam namazını cemaatle kılan vatandaşlar, yatsı namazı vaktine kadar camilerde ve çevresinde bekledi. Yatsı namazının ardından teravih namazı eda edilirken, camileri dolduran vatandaşlar Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyip dualar etti. Hayırseverler de Kadir Gecesi vesilesiyle Ayasofya ve Eyüp Sultan Camii çevresinde vatandaşlara lokum, gül suyu ve çocuklara çikolata ikramında bulundu.
BÜYÜK BİR FIRSAT
Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanı Safi Arpaguş da Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Arpaguş mesajında, Allah’ın rahmet, bereket ve mağfiretinin tecelli ettiği Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen mübarek Kadir Gecesi’ne erişmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti. Kadir Gecesi’nin faziletinin, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirilmeye başlanmasından kaynaklandığını belirten Arpaguş, bu mübarek gecenin af ve mağfiret için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Arpaguş, mesajının sonunda aziz milletin ve İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ederek, bu mübarek gecenin başta Gazze ve Filistin olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zor şartlar altında yaşayan Müslümanlar için kurtuluşa vesile olmasını temenni etti.
Barışa vesile olsun
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyor, bin aydan daha hayırlı olan bu müstesna gecenin bölgemiz başta olmak üzere tüm dünya ve insanlık için barışa, huzura, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun."