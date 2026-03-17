Eller af ve mağfiret için açıldı

İstanbul’da ve Ankara gibi büyük şehirlerde bu mübarek gece vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi. İstanbul’da başta Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi olmak üzere Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii, Büyük Çamlıca Camii ve Taksim Camii gibi selatin camilerde yoğunluk yaşandı. Akşam namazını cemaatle kılan vatandaşlar, yatsı namazı vaktine kadar camilerde ve çevresinde bekledi. Yatsı namazının ardından teravih namazı eda edilirken, camileri dolduran vatandaşlar Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyip dualar etti. Hayırseverler de Kadir Gecesi vesilesiyle Ayasofya ve Eyüp Sultan Camii çevresinde vatandaşlara lokum, gül suyu ve çocuklara çikolata ikramında bulundu.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanı Safi Arpaguş da Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Arpaguş mesajında, Allah’ın rahmet, bereket ve mağfiretinin tecelli ettiği Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen mübarek Kadir Gecesi’ne erişmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti. Kadir Gecesi’nin faziletinin, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirilmeye başlanmasından kaynaklandığını belirten Arpaguş, bu mübarek gecenin af ve mağfiret için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Arpaguş, mesajının sonunda aziz milletin ve İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ederek, bu mübarek gecenin başta Gazze ve Filistin olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zor şartlar altında yaşayan Müslümanlar için kurtuluşa vesile olmasını temenni etti.