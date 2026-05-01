Beşiktaş, Süper Lig 32. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek kupa maçı öncesi moral buldu. Kartal'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Djalo ile 22. dakikada Asllani (P) kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
Kartal'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Tiago Djalo ile 22. dakikada Kristjan Asllani (P) kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 59'a yükselterek 4. sırada konumlandı. Gaziantep FK ise 37 puanla 10. sırada yer aldı.
Siyah-beyazlılar, bir sonraki maçında Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile 5 Mayıs Salı günü sahasında karşılaşacak.
Gaziantep FK: Zafer, Kamara, Mujakic, Gidado, Bayo, Kozlowski, Abena, Sorescu, Sangare, Maxim, Rodrigues.
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asllani, Salih, Olaitan, Cengiz, Jota, Mustafa.
7' Beşiktaş, Tiago Djalo'nun golü ile maçta öne geçti. Kristjan Asllani'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Tiago Djalo, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Zafer Görgen'in sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.
22' Beşiktaş, Kristjan Asllani'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkarttı. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Kristjan Asllani, yaptığı vuruşla kaleci Zafer Görgen ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı: 0-2.
35' Cengiz Ünder'in pasıyla topla buluşan Jota Silva'nın ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda Zafer Görgen topu uzaklaştırmayı başardı.
40' Kacper Kozlowski'nin pasıyla topla buluşan Mohamed Bayo'nun hızla ilerleyerek ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıktı.
51' Drissa Camara'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Ersin Destanoğlu topa hakim olmayı başardı.
63' Mohamed Bayo'nun pasıyla topla buluşan Drissa Camara'nın ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta topu uzaklaştırmayı başardı.
77' Tiago Djalo'nun pasıyla topla buluşan Wilfred Ndidi'nin yaptığı vuruşta Zafer Görgen topa hakim olmayı başardı.
89' Gaziantep FK'nın Denis Draguş ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.