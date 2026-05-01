Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 59'a yükselterek 4. sırada konumlandı. Gaziantep FK ise 37 puanla 10. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlılar, bir sonraki maçında Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile 5 Mayıs Salı günü sahasında karşılaşacak.

7' Beşiktaş, Tiago Djalo'nun golü ile maçta öne geçti. Kristjan Asllani'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Tiago Djalo, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Zafer Görgen'in sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.

22' Beşiktaş, Kristjan Asllani'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkarttı. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Kristjan Asllani, yaptığı vuruşla kaleci Zafer Görgen ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı: 0-2.