Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı. Trabzonspor - Göztepe maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Göztepe'nin golünü 32. dakikada Juan kaydetti. Bordo-mavililer bu gole 90+3. dakikada Umut Nayir'le karşılık verdi.
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, mücadelenin 42. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, bu beraberlikle puanını 66 yaptı. Göztepe de puanını 52'ye yükseltti.
Trabzonspor'da stoperde eksiklikler nedeniyle genç oyuncu Salih Malkoçoğlu, ilk 11'de forma giydi.
Savic ve Batagov'un yokluğunda geçen hafta Lovik'i deneyen Fatih Tekke, bu kez altyapıdan yetişen Salih Malkoçoğlu'na ilk kez 11'de görev verdi.
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.
Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar gözlenirken Göztepe taraftarları kendilerine ayrılan misafir takım tribünlerinin büyük bölümünü doldurarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
İki takım taraftarları arasında maç öncesi ve sonrasında dostluk gösterileri yapıldı.
11. dakikada Janderson'un sağ taraftan çıkardığı pası penaltı noktası yakınında Juan kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üst direkten döndü.
24. dakikada ceza alanı dışından Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Lis sol tarafına gelen topu yatarak çeldi.
32. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sağ taraftan yerden pasında penaltı noktasına yakın bir yerden Juan'ın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelerle buluştu: 0-1
34. dakikada Janderson'un ceza alanı dışından yerden sert şutunda, top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
36. dakikada sol çaprazda Pina'dan sıyrılarak ceza alanına giren Juan'ın kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, top az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
58. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
77. dakikada Krastev'in pasında ceza alanı hemen dışından Juan'ın şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.
90. dakikada Krastev'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
90+3. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Lovik'in indirdiği topu Umut Nayir filelere gönderdi: 1-1
