3' RAMS Başakşehir etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner, ceza sahası önündeki Shomurodov'a pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert Günok gole engel oldu.

36' RAMS Başakşehir eşitliği sağladı. Savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Harit, sol kanatta topla buluştu ve çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda, Oosterwolde'ye de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

57' Fenerbahçe, Talisca'nın golü ile maçta tekrar öne geçiyor. Fred'in pasıyla topla buluşan Talisca, ceza yayından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Muhammed Şengezer'in sağından köşede ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oldu: 2-1.