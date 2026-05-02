Trendyol Süper Lig 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek puan farkını 4'e indirdi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca (3) kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Son üç haftaya girilirken 7 puan geriye düşen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 32. haftasında Başakşehir'i ağırladı.
Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 28, 57 ve 72. dakikada Anderson Talisca (3) attı.
Lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada kazanan Fenerbahçe puan farkını 4'e indirdi. Sarı-lacivertliler deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Fred, Musaba, Talisca, Kerem.
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Harit, Bertuğ.
3' RAMS Başakşehir etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner, ceza sahası önündeki Shomurodov'a pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert Günok gole engel oldu.
14' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Çağlar Söyüncü, ceza yayı üzerindeki İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.
25' İsmail Yüksek'in pasında sağ kanatta topla buluşan Musaba, kale sahası içine sert ortaladı. Kaleci Muhammed Şengezer'den seken topa Talisca yakın mesafeden kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
28' Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Oosterwolde'nin pasında Musaba, yakın mesafeden vurdu. Top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Dönen topu önünde bulan Talisca'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
36' RAMS Başakşehir eşitliği sağladı. Savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Harit, sol kanatta topla buluştu ve çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda, Oosterwolde'ye de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.
57' Fenerbahçe, Talisca'nın golü ile maçta tekrar öne geçiyor. Fred'in pasıyla topla buluşan Talisca, ceza yayından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Muhammed Şengezer'in sağından köşede ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oldu: 2-1.
72' Fred'in pasıyla topla buluşan Talisca, ceza yayından dönerek kaleye gönderdiği düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Muhammed Şengezer'in sağından köşede ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının maçtaki üçüncü golünü atan isim oldu: 3-1.