Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik mesajı

Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Amedspor'un başarısını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır temsilcisi Amedspor’un Trendyol Süper Lig’e yükselmesi dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, paylaşımında kulüp camiasına ve Diyarbakırlılara başarı dileklerini iletti.
Erdoğan, mesajında “Önümüzdeki sezon Diyarbakır’ımızı Trendyol Süper Lig’de temsil edecek olan Amedspor’u, tüm camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.
