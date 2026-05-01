Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler yurda döndü

İsrail'in geçtiğimiz gün uluslararası sularda müdahalede bulunduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki 18'i Türk 59 aktivisti taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Sağlık kontrolü nedeniyle bu uçağa binemeyen iki Türk vatandaşının da yarın Türkiye'de olması bekleniyor.
Uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda’dan filo katılımcıları da dahil olmak üzere toplam 59 kişi bulunuyor.
Öte yandan sağlık kontrolü nedeniyle bu uçağa binemeyen iki Türk vatandaşının da yarın Türkiye'de olması bekleniyor.
Karşılama töreninin ardından aktivistlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gitmesi bekleniyor.
- Mustafa Enes Topal
- Muhammed Özdemir
- Ali Deniz
- Yunus Kava
- Şahin Yaşlık
- Mustafa Arslan
- Abdulsalam Demir
- Nevzat Öylek
- Nevzat Güzel
- Halil Erdoğmuş
- Abdüllatif Faslı
- Hüseyin Şuayb Ordu
- Mahmut Akay
- Görkem Duru
- Mehmet Atli
- Mükremin Köse
- Ramazan Tekdemir
- Mahmut Çağatay Yavuz
- ABD: 4
- Arjantin: 5
- Avustralya: 2
- Bahreyn: 1
- Brezilya: 2
- Büyük Britanya: 6
- Hollanda: 1
- İspanya: 3
- İtalya: 2
- Malezya: 10
- Meksika: 1
- Pakistan: 1
- Şili: 1
- Yeni Zelanda: 2
Küresel Sumud Filosu
İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.
Filoya Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta saldırı düzenleyen İsrail, aktivistleri alıkoydu ve teknelere zarar verdi.
Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.