Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler yurda döndü

İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerini Girit’ten Türkiye’ye getiren uçak İstanbul Havalimanı’na indi.

Uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda’dan filo katılımcıları da dahil olmak üzere toplam 59 kişi bulunuyor.

Öte yandan sağlık kontrolü nedeniyle bu uçağa binemeyen iki Türk vatandaşının da yarın Türkiye'de olması bekleniyor.

Karşılama töreninin ardından aktivistlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gitmesi bekleniyor.

İstanbul'a gelen Türk aktivistlerin isimleri şöyle:

Mustafa Enes Topal

Muhammed Özdemir

Ali Deniz

Yunus Kava

Şahin Yaşlık

Mustafa Arslan

Abdulsalam Demir

Nevzat Öylek

Nevzat Güzel

Halil Erdoğmuş

Abdüllatif Faslı

Hüseyin Şuayb Ordu

Mahmut Akay

Görkem Duru

Mehmet Atli

Mükremin Köse

Ramazan Tekdemir

Mahmut Çağatay Yavuz

Uçakta bulunan diğer ülke vatandaşları ise şöyle:

ABD: 4

Arjantin: 5

Avustralya: 2

Bahreyn: 1

Brezilya: 2

Büyük Britanya: 6

Hollanda: 1

İspanya: 3

İtalya: 2

Malezya: 10

Meksika: 1

Pakistan: 1

Şili: 1

Yeni Zelanda: 2

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filoya Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta saldırı düzenleyen İsrail, aktivistleri alıkoydu ve teknelere zarar verdi.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.



