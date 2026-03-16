Kadir gecesi kulluğun kadrini bilmektir

Bu gece Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve “Bin aydan daha hayırlı” olarak kabul edilen Kadir Gecesi. Müminler için dua, ibadet ve tefekkürle geçirilmesi tavsiye edilen bu özel gece, aynı zamanda insanın kulluk bilincini yenilemesi için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Bu mübarek gecenin önemini anlatan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. İlhami Günay, Allah’ın zaman, mekân ve varlıklar arasında bazılarını özel bir değerle üstün kıldığını belirterek, Ramazan ayı ve onun özünü temsil eden Kadir Gecesi’nin müminler için büyük bir rahmet ve hikmet kapısı olduğunu ifade etti.

PEYGAMBERİMİZ ÖZEL HAZIRLIK YAPARDI

Peygamber Efendimiz'in Ramazan ve özellikle Kadir Gecesi’ne ayrı bir önem verdiğini hatırlatan Günay, şunları söyledi: “Peygamberimiz, Receb ve Şaban aylarından itibaren ibadetlerine daha fazla özen gösterirdi. Ramazan ayının özellikle son on gününde itikafa girerek Kadir Gecesi’ni ihya etmeye çalışırdı. Çünkü ‘Kim Kadir Gecesi’nde sevabına inanarak ihlasla ibadet ederse geçmiş günahları bağışlanır’ müjdesi verilmiştir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz'in itikaf yapmasını ve bunu ümmetine tavsiye etmesini kadir gecesini nasıl eda edeceğimiz şeklinde anlamak mümkündür.”

İBADETLE DEĞERLENDİRİLMELİ

Müminlerin özellikle Ramazan ayının son günlerini daha dikkatli değerlendirmesi gerektiğini belirten Günay, “Ramazan’ın özellikle son on gününde Allah’a tam bir teslimiyetle ibadete yönelmeliyiz. İmkân dâhilinde maddi ilgilerden, gereksiz ve değersiz söz ve davranışlardan uzak durmalıyız. Evde veya mescitlerde samimi ve deruni kulluk ortamı oluşturarak buradaki ibadetlerimizde bütün benliğimizle Rabbimizi memnun etmeye odaklanmalıyız. Nafile, kaza namazları, Kur’ân-ı Kerim tilaveti gibi ibadetlerimizi ve dualarımızı tamamladıkça aralarında istiğfarda bulunmalı, tekbir ve kelime-i tevhit okumalıyız. Peygamberimizin (sav), kadir gecesinde rüyasında kendini su ve çamur arasında secde eder halde görmesi, bu gecede uzun secdeli ibadet yapmamız gerektiğine yorulabilir. Bu esnada Allah Tealanın azametini, kudretini, dünyada bulunma maksadımızı, ahiret azığımızı düşünmeliyiz, kendimizi dürüstçe muhasebeye çekmeliyiz. Müslüman olarak yaşadığımız için şükretmeli, hal, söz ve eylemlerimizle İslam’ı daha güzel yaşamanın ve yaşatmanın ciddi kararlarını almalı ve bunu titizlikle uygulamalıyız” ifadelerini kullandı.







