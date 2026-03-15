Balkanlar Selimiye’de iftar yaptı

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılan Selimiye Camii’nin avlusu ve çevresi, Ramazan ayında anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Edirne Valiliği öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Büyük Selimiye İftarı”nda Balkanlar’dan gelen konuklarla birlikte yaklaşık 6 bin kişi aynı sofrada bir araya gelerek orucunu açtı. Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen iftar programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte Selimiye’nin tarihi avlusunu dolduran binlerce kişi hep birlikte iftar yaptı.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Safi Arpaguş, Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olduğunu belirterek böylesine anlamlı bir atmosferde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Edirne Valisi Yunus Sezer de Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini belirterek davetlileri Edirne’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Organizasyonda farklı ülkelerden, dinlerden ve dillerden misafirlerle aynı sofrada buluşmanın önemli olduğunu vurgulayan Sezer, Edirne’nin tarih boyunca Balkan coğrafyası için bir köprü görevi gördüğünü ifade etti. Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemovic ise Türkiye’ye her ziyaretinde kendisini evinde gibi hissettiğini belirterek Ramazan ayının birleştirici ruhunun bu organizasyonda da görüldüğünü söyledi. Bulgaristan Meclis Başkan Yardımcısı Hayri Recebov Sadıkov da iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini ifade ederek iftar sofrasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Program, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müziği Topluluğu’nun ilahilerden oluşan konseri ve Valilik Sema Topluluğu’nun gösterisiyle devam etti. İftar programına çok sayıda vali, milletvekili, belediye başkanı, din adamı, konsolos ve Balkan ülkelerinden davetliler katıldı.