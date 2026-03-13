Gücümüzü bir araya getirmeliyiz

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, İslam ülkelerinin büyükelçileriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Başkanlık yerleşkesinde düzenlenen iftar programına çok sayıda İslam ülkesinin büyükelçisi ile Başkanlığın üst düzey yöneticileri katıldı. Programda konuşan Arpaguş, Ramazan ayının insanı iç muhasebeye davet eden müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirterek, “Ramazan ayı insanın kendi iç dünyasına yönelik derin bir murakabeye, nefis muhasebesine ve neticesinde ahlaki tekamüle davet edildiği müstesna bir zaman dilimidir” dedi.

İNSANLIK ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Küresel ölçekte gerilimlerin arttığını vurgulayan Arpaguş, “Bölgesel ihtilaflar her geçen gün daha da derinleşmektedir. Diyalog ve müzakere zemininin örselenmesi, uluslararası hukukun zayıflaması ve iletişim kanallarının tıkanması, uzun vadede telafisi güç yaralar açma potansiyeli taşımaktadır” dedi. İnsanlığın zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Arpaguş, “Dünyanın farklı yerlerinde bölgesel ve insani krizlerin sayısı ve şiddeti her geçen gün artmaktadır. Savaşlar, açlık, yoksulluk ve doğal afetlerin getirdiği zorluklar bir yandan toplumları ekonomik ve sosyal alanda zorlarken, diğer yandan ötekine tahammülsüzlük, şiddet ve terör gibi sorunlar hayatı yaşanmaz hale getirmektedir” diye konuştu.

BİRLİK İÇİNDE HAREKET ETMELİYİZ

Başta Gazze olmak üzere Lübnan, Sudan, Somali, Doğu Türkistan ve Yemen gibi bölgelerde yaşanan gelişmelere değinen Arpaguş, Müslümanların birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti: “Bu sebeple İslam dünyasını birleştirecek çalışmalara hız vermeli ve ümmet coğrafyamızı kuşatan kötülüklere karşı ortak bir tavırla birlikte hareket etmeliyiz. Bu iftar saatinde yüreklerimizi ve dualarımızı birleştirdiğimiz gibi, gücümüzü ve imkanlarımızı da tüm Müslümanlar için bir araya getirmeliyiz.”











