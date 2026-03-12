Türkiye’den Gazze’ye iftar sofraları: Çadır kentteki çocuklardan Türkiye’ye teşekkür

Bu nedenle sıcak ve soğuğa dayanıklı çadırlardan oluşan yeni bir çadır kent kuruyoruz ve burada 27 aile barınabilecek. Bu çalışmalar sadece bir yardım değil, aynı zamanda ‘yanınızdayız’ mesajıdır. Türkiye’deki bağışçılarımızın zekat, fitre ve sadakalarını Gazze’deki kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Bölgeden gelen görüntülerde özellikle çocukların Türkiye’ye teşekkür ettiğini görüyoruz. Gazze halkı Türkiye’nin yanlarında olduğunu biliyor ve bu da bizi daha fazla yardım ulaştırma konusunda motive ediyor" diye konuştu.