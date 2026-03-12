Türkiye’den Gazze’ye iftar sofraları: Çadır kentteki çocuklardan Türkiye’ye teşekkür

Ramazan ayında Gazzelilere Türkiye’den yardım eli uzanmaya devam ediyor. İftar yemeklerini alan Gazzeli çocukların Türkiye’ye teşekkür ettiği anlar kameraya yansıdı.
İsrail saldırıları sonucu evleri yıkılan Gazellilerin yaşadığı Han Yunus bölgesindeki çadır kentlerde iftar sofraları kuruluyor. Türkiye’den gelen yardımlarla temin edilen gıda ürünleriyle hazırlanan yemekler, bölgede kurulan aşevinde pişirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İftar organizasyonlarının yanı sıra sınır kapıları açıldıkça çadır, gıda kolisi ve temel yaşam malzemeleri de bölgeye gönderiliyor. Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği 2026 yılı Ramazan ayında 50 bin kişiye iftar yardımı ulaştırdı. Gelen bağışlar ile Ramazan’dan sonra da yardımların devam edeceği bildirildi.
"Ramazan ayında 50 bin kişiye iftar ulaştırdık"
Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği Başkanı Nuray Canan Songür, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşanan insani kriz nedeniyle bölgeye yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, "Özellikle Ramazan ayı ile birlikte Han Yunus bölgesi ve sahil kesimindeki çadır kentlerde iftar yemekleri veriyoruz. Ekiplerimiz içeriden temin edilebilen malzemelerle bir aşevi kurarak sürekli sıcak yemek hazırlıyor ve çadır kentlerde yaşayan ailelere ulaştırıyor. Ramazan ayı içerisinde verdiğimiz iftar sayısı 50 bine yaklaştı. Bunun dışında temiz suya erişim çok zor olduğu için tankerlerle su temin ederek çadır kentlerde yaşayan insanlara ulaştırıyoruz" dedi.
"Çadır kent kuruyoruz, Gazze halkına ’yalnız değilsiniz’ diyoruz"
Bölgede barınma ihtiyacının da ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Songür, "İsrail saldırıları sonrası birçok aile evsiz kaldı ve çadır kentlerde yaşam mücadelesi veriyor. Çadırların yetersiz olması nedeniyle bazı ailelerin aynı çadırı paylaşmak zorunda kaldığını gördük.
Bu nedenle sıcak ve soğuğa dayanıklı çadırlardan oluşan yeni bir çadır kent kuruyoruz ve burada 27 aile barınabilecek. Bu çalışmalar sadece bir yardım değil, aynı zamanda ‘yanınızdayız’ mesajıdır. Türkiye’deki bağışçılarımızın zekat, fitre ve sadakalarını Gazze’deki kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Bölgeden gelen görüntülerde özellikle çocukların Türkiye’ye teşekkür ettiğini görüyoruz. Gazze halkı Türkiye’nin yanlarında olduğunu biliyor ve bu da bizi daha fazla yardım ulaştırma konusunda motive ediyor" diye konuştu.