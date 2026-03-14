Cami adabını iftar sofrasında öğreniyorlar

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camii’nde her yıl düzenlenen çocuk iftarı, farklı ilçelerden gelen çocukları bir araya getirerek Ramazan’ın paylaşma ve birlik ruhunu yaşatıyor. Sadece çocuklara özel düzenlenen “Geleneksel Kuleli Çocuk İftarı” ile çocuklara Ramazan’ın anlamı, paylaşma kültürü ve cami adabı öğretilmesi amaçlanıyor.

FARKLI İLÇELERDEN GELENLER VAR

Kaymak Mustafa Paşa Camii uzman imam hatibi Muzaffer Keskin, çocuk iftarlarının çocukların camideki yerini güçlendirdiğini söyledi. Bu yılki programa yalnızca Kuleli’den değil İstanbul’un birçok ilçesinden yoğun katılım olduğunu belirten Keskin, bu tür etkinliklerin çocuklarla güçlü bir bağ kurulmasına yardımcı olduğunu ve onlara oruç ile namaz sevgisini kazandırdığını ifade etti. Bu programların yalnızca Kuleli ile sınırlı kalmaması gerektiğini dile getiren Keskin, imkanlar ölçüsünde her camide benzer etkinliklerin yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

BİRLİKTE İBADET ETME BİLİNCİNE VARIYORLAR

Keskin, ebeveynleriyle camiye gelen çocukların zaman zaman oyuna yönelip cami disiplininden uzaklaşabildiğini, bunun birçok camide görülebilen bir durum olduğunu belirtti. Bu noktada cemaatin anlayışı kadar ailelerin de çocuklarına cami adabını öğretmesi gerektiğini anlatan Keskin, çocukların camiden uzaklaştırılmaması gerektiğine dikkat çekti. Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklar da yaşlılar ve gençler gibi cemaatimizin ayrılmaz parçasıdır. Zaman zaman nasıl hareket edeceklerini bilemeyip burada oyun oynama eğiliminde olabiliyorlar. Fakat cemaatimizden büyüklerimiz onların elinden tutuyor. 'Gel yavrum hadi beraber kılalım.' diyorlar. Safa davet ediyorlar ve böylece o gürültü kısmen azaltılıyor. Birlikte ibadet etme şuuruna, bilincine evlatlarımız da varabiliyor."







