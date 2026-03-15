Ramazan’da her yer ışıldadı

Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan dekorasyon uygulamaları son yıllarda Türkiye’nin birçok noktasında daha görünür hale gelirken, bu alandaki ilk kurumsal örneklerden biri Albayrak Medya tarafından başlatılan Ramazan süslemeleri oldu. Kurum içinde başlatılan uygulama zamanla evlere, belediyelerin kamusal düzenlemelerine, alışveriş merkezlerine ve şehirlerin farklı noktalarına yayılan bir akıma dönüştü. Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, altı yıl önce ofislerinde Ramazan’a özel süslemeler yapmaya başladıklarını anlatarak şunları kaydetti: “Ofislerimizi ışıklar ve Ramazan’a özgü süslemelerle hazırladığımızda çalışma arkadaşlarımızın verdiği olumlu tepki bizi mutlu etti. O gün başlayan bu heyecan, yıllar içinde ışıklar ve süslemelerin adeta Ramazan’ın habercisi haline gelmesini sağladı. Bizler için her yıl yapılan bu hazırlıklar, Ramazan’ın gelişini hissettiren özel bir sürece dönüşürken aynı zamanda şirket kültürümüzün de önemli bir parçası oldu. Zaman içinde yalnızca kurumlarda değil; evlerde, kamu kurumlarında, sokaklarda ve şehirlerin farklı noktalarında da benzer bir atmosferin oluşmaya başladığını görmek ayrıca memnuniyet verici.”