Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir belgesi almak için karne ortalaması kaç olmalı? 2026 e-Okul notlarıyla takdir teşekkür hesaplama

Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, 2026 karne ortalaması nasıl hesaplanır? 26 Haziran 2026’daki karne günü öncesinde e-Okul notlarını kontrol eden öğrenciler; takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi için gereken puanları, ortaokul ve lise belge alma şartlarını, devamsızlık kriterlerini ve ders saati ağırlıklı ortalama hesaplama yöntemini araştırıyor. İşte 70,00 ve 85,00 puan sınırları başta olmak üzere takdir ve teşekkür belgesi hesaplamasına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Takdir ve teşekkür belgesi için gereken puanlar, öğrencinin eğitim kademesine göre farklı şartlarla değerlendiriliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek; öğrenciler dönem ortalamalarını e-Okul üzerinden kontrol ederek belge durumlarını hesaplayabilecek.
Karneler ne zaman verilecek?
Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama işlemleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa süre kala öğrenciler ile velilerin gündeminde yer alıyor.
Millî Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler aynı gün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.
Karne ve belge dağıtım saatleri, okulların kendi programlarına göre değişebilecek. Öğrencilerin kesin saat bilgisi için okul yönetimlerinin duyurularını takip etmesi gerekiyor.
Ortaokulda takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?
Takdir ve teşekkür belgesi için öğrencinin yalnızca genel ortalamasına bakılmıyor. Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin ders bazında belirlenen alt puanları da karşılaması gerekiyor.
Belge alabilmek için aranan temel şartlar şöyle:
- Türkçe dersinin dönem puanı en az 70,00 olmalı.
- Diğer derslerin her birinden en az 50,00 puan alınmalı.
- Dönem ağırlıklı puan ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrencilere teşekkür belgesi veriliyor.
- Dönem ağırlıklı puan ortalaması 85,00 ve üzerinde olan öğrenciler takdir belgesi almaya hak kazanıyor.
Öğrencinin genel ortalaması 85,00’in üzerinde olsa bile Türkçe puanı 70,00’in veya diğer derslerden herhangi birinin puanı 50,00’nin altında kalırsa belge şartları karşılanmış sayılmıyor.
Güncel düzenlemede takdir ve teşekkür belgesi uygulaması ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıfları için yer alıyor. İlkokul 4. sınıf öğrencileri bu düzenlemenin kapsamında bulunmuyor.
Lisede takdir ve teşekkür belgesi alma şartları neler?
Liselerde teşekkür ve takdir belgelerine ilişkin değerlendirme, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu tarafından yapılıyor.
Dönem ağırlıklı puan ortalaması ve belge türleri şöyle belirleniyor:
70,00 ile 84,99 arasındaki öğrencilere teşekkür belgesi,
85,00 ve üzerindeki öğrencilere takdir belgesi veriliyor.
Öğrencinin belge alabilmesi için davranış puanının 100 olması gerekiyor. Devamsızlık süresini dolduran lise öğrencileri ise teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgesi alamıyor.
Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesiyle ödüllendiriliyor.
Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır?
Dönem ağırlıklı puan ortalaması hesaplanırken her dersin puanı, o dersin haftalık ders saatiyle çarpılıyor. Elde edilen katkı puanları toplandıktan sonra sonuç, toplam haftalık ders saatine bölünüyor.
Örnek hesaplama:
Matematik: 85 × 5 saat = 425
Türkçe: 90 × 4 saat = 360
Fen bilimleri: 80 × 3 saat = 240
Tarih: 70 × 2 saat = 140
Derslerin katkı puanları toplamı 1165, haftalık ders saati toplamı ise 14 oluyor.
1165’in 14’e bölünmesiyle dönem ağırlıklı puan ortalaması 83,21 olarak hesaplanıyor. Diğer belge şartlarının da karşılanması hâlinde bu ortalamaya sahip öğrenci teşekkür belgesi almaya hak kazanıyor.
Kimler takdir ve teşekkür belgesi alamaz?
Genel not ortalamasının yeterli olması, her öğrenci için tek başına belge almaya yetmiyor.
Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı eğitim öğretim yılı içinde kınama veya okul değiştirme yaptırımı alan öğrencilere teşekkür ve takdir belgesi verilmiyor.
Ayrıca;
Türkçe puanı 70,00’nin altında olan ortaokul öğrencileri,
Diğer derslerden herhangi birinin puanı 50,00’nin altında olan ortaokul öğrencileri,
Davranış puanı 100 olmayan lise öğrencileri,
Devamsızlık süresini dolduran lise öğrencileri
not ortalamaları yeterli olsa bile belge alamıyor.
Öğrenciler, dönem puanları ile devamsızlık bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden kontrol edebiliyor. Belge almaya hak kazanılıp kazanılmadığına ilişkin kesin değerlendirme ise ilgili okul yönetimi tarafından yapılıyor.