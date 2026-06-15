Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir belgesi almak için karne ortalaması kaç olmalı? 2026 e-Okul notlarıyla takdir teşekkür hesaplama





Ortaokulda takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?





Takdir ve teşekkür belgesi için öğrencinin yalnızca genel ortalamasına bakılmıyor. Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin ders bazında belirlenen alt puanları da karşılaması gerekiyor.





Belge alabilmek için aranan temel şartlar şöyle:





Türkçe dersinin dönem puanı en az 70,00 olmalı.

Diğer derslerin her birinden en az 50,00 puan alınmalı.

Dönem ağırlıklı puan ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrencilere teşekkür belgesi veriliyor.

Dönem ağırlıklı puan ortalaması 85,00 ve üzerinde olan öğrenciler takdir belgesi almaya hak kazanıyor.





Öğrencinin genel ortalaması 85,00’in üzerinde olsa bile Türkçe puanı 70,00’in veya diğer derslerden herhangi birinin puanı 50,00’nin altında kalırsa belge şartları karşılanmış sayılmıyor.





Güncel düzenlemede takdir ve teşekkür belgesi uygulaması ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıfları için yer alıyor. İlkokul 4. sınıf öğrencileri bu düzenlemenin kapsamında bulunmuyor.



