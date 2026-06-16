e-Okul ne zaman kapanacak 2026, karne öncesi not girişi sona erecek mi? MEB e-Okul VBS giriş ekranı

e-Okul VBS girişi, 26 Haziran’daki karne günü öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. MEB’in Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden not, devamsızlık, sınav sonucu ve belge bilgilerine erişilebiliyor.

e-Okul VBS giriş ekranı gündemde

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte e-Okul VBS girişi üzerinden not ve devamsızlık bilgilerini kontrol etmek isteyen öğrenci ve velilerin sisteme ilgisi arttı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin bilgilerin çevrim içi olarak takip edilmesine imkân sağlıyor. Sistemde dönem sonu yoğunluğuna bağlı olarak zaman zaman erişim sorunları yaşanabiliyor.

e-Okul kapanacak mı?

e-Okul sisteminin karne gününden önce tamamen kullanıma kapatılacağına ilişkin açıklanmış resmî bir tarih bulunmuyor. Sistem, planlı bakım ve teknik çalışmalar dışında erişime açık tutuluyor.

Öğretmenlerin not ve devamsızlık işlemlerini karne hazırlık sürecinde tamamlaması gerekiyor. Ancak öğretmenlerin veri girişine ilişkin işlemlerin sona ermesi, öğrenci ve velilerin Veli Bilgilendirme Sistemi’ne erişiminin tamamen kapanacağı anlamına gelmiyor.

Bu nedenle öğrenciler ve veliler, sisteme erişim sağlandığı sürece dönem sonu bilgilerini e-Okul üzerinden kontrol edebiliyor.

e-Okul girişi nasıl yapılır?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne Millî Eğitim Bakanlığının resmî e-Okul adresi üzerinden giriş yapılıyor.

Giriş işlemi şu adımlarla gerçekleştiriliyor:

“Veli Bilgilendirme Sistemi” bölümünü açın.

Ekrandaki güvenlik kodunu ilgili alana yazın.

Öğrencinin T.C. kimlik numarasını girin.

Öğrencinin okul numarasını yazın.

Giriş butonuna basarak kimlik doğrulama adımlarını tamamlayın.

Güvenlik amacıyla kullanıcıdan öğrencinin kimlik veya eğitim bilgilerine ilişkin ek doğrulamalar da istenebilir.

Not ve devamsızlık bilgileri nasıl görülür?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra sol tarafta bulunan menüler üzerinden öğrencinin eğitim bilgilerine ulaşılabiliyor.

e-Okul VBS’de görüntülenebilen başlıca bilgiler şöyle:

Yazılı ve uygulama sınavı sonuçları

Ders ve dönem notları

Şube yazılı ortalamaları

Özürlü ve özürsüz devamsızlık bilgileri

Haftalık ders programı

Nakil durumu

Merkezî sınav bilgileri

Takdir ve teşekkür belgesi durumu

Elektronik karne bilgileri

Notların veya devamsızlık kayıtlarının sisteme yansıma zamanı, okul yönetimi ve öğretmenler tarafından yapılan veri girişlerine göre değişebiliyor.

e-Okul neden açılmıyor?

Karne dönemlerinde öğrenci ve velilerin aynı anda sisteme giriş yapması yoğunluğa neden olabiliyor. Bu durum sayfanın geç açılmasına, giriş işleminin tamamlanamamasına veya geçici hata mesajlarının görülmesine yol açabiliyor.

Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, bilgilerini kontrol ederek işlemi daha sonra yeniden deneyebilir. Sistem adresinin Millî Eğitim Bakanlığına ait resmî “meb.gov.tr” uzantısını taşımasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Okullar 26 Haziran’da kapanacak

Millî Eğitim Bakanlığının 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ikinci dönem 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

e-Okul VBS ise not, devamsızlık ve dönem sonu bilgilerinin takip edilebildiği resmî öğrenci bilgilendirme sistemi olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.







