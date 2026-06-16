LGS TERCİH ROBOTU 2026: MEB LGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak, sonuçlar hangi gün açıklanacak?

2026 LGS tercihleri için geri sayım başladı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre LGS sonuçları 10 Temmuz 2026’da ilan edilecek, lise tercihleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos’ta açıklanacak. Öğrenci ve veliler; LGS tercih robotunun ne zaman açılacağını, tercihlerin e-Okul üzerinden nasıl yapılacağını ve nakil sürecinin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. İşte 2026 LGS tercih, sonuç, yerleştirme ve nakil takvimine ilişkin merak edilen tüm detaylar…

1 /8 2026 LGS tercihleri, 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 10 Temmuz’da, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos’ta açıklanacak.

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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 LGS sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Öğrencilere ayrıca posta yoluyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Sonuçlarla aynı gün şu bilgiler de yayımlanacak:

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu

Tercihlere esas okul kontenjanları

Tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin uygulama detayları

Öğrenciler, sınav sonucunda oluşan merkezî sınav puanlarını ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini oluşturabilecek.



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2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026 LGS tercihleri, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 24 Temmuz Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, tercihlerini sınav sonuçları ve kontenjan tablolarının yayımlanmasının ardından yapabilecek.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü iki oturum hâlinde gerçekleştirildi. Sınavın sözel oturumunda 50, sayısal oturumunda ise 40 soru yöneltildi.



4 /8 LGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?

Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları, 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Aynı gün liselerde kalan boş kontenjanlar da öğrencilerin erişimine açılacak.

2026 LGS sürecindeki önemli tarihler şöyle:

Sınav sonuçlarının açıklanması: 10 Temmuz 2026

Kontenjan tablolarının yayımlanması: 10 Temmuz 2026

Tercih işlemleri: 13-24 Temmuz 2026

Yerleştirme sonuçları: 5 Ağustos 2026

Boş kontenjanların açıklanması: 5 Ağustos 2026

Birinci ve ikinci nakil süreci: 5-14 Ağustos 2026

5 /8 LGS nakil süreci ne zaman başlayacak?

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için nakil dönemi başlayacak. Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ile sonuç işlemleri, 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

Öğrencilerin nakil başvurularında güncellenen boş kontenjanları ve Bakanlık tarafından yayımlanacak tercih kılavuzundaki şartları incelemesi gerekecek.

6 /8 2026 LGS tercih robotu ne zaman açılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nun sınav sonuçlarıyla birlikte 10 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanacağını bildirdi.

LGS tercih robotunun açılış tarihi ve kullanım ayrıntılarının da tercih dönemine ilişkin resmî duyurularla netleşmesi bekleniyor. Öğrencilerin yalnızca MEB ve e-Okul üzerinden yapılan açıklamaları takip etmesi önem taşıyor.

7 /8 Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek

LGS sonuçları yalnızca Millî Eğitim Bakanlığının dijital kanallarından öğrenilebilecek. Sınav sonuç belgeleri öğrencilere posta yoluyla ulaştırılmayacak.

Öğrenci ve velilerin 10 Temmuz’da yayımlanacak tercih ve yerleştirme kılavuzunu inceleyerek okul kontenjanları, tercih şartları ve yerleştirme esaslarına göre işlem yapması gerekecek.