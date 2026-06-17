Yusuf Ziya Gümüşel tahliye oldu

Yargıtay ayrıca soruşturma sonrasında elde edilen ses kayıtlarının delil niteliğinin tartışılmadığını, Hatice Kübra Gümüşel’in yaşına ilişkin resmî kayıtların eksik incelendiğini, HTS kayıtlarının değerlendirilmediğini ve bazı tanıkların dinlenmediğini belirterek bunları bozma gerekçeleri arasında sıraladı.