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Yusuf Ziya Gümüşel tahliye oldu

Yusuf Ziya Gümüşel tahliye oldu

20:4617/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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Yusuf Ziya Gümüşel - Kadir İstekli, Hatice Kübra Gümüşel.
Yusuf Ziya Gümüşel - Kadir İstekli, Hatice Kübra Gümüşel.

İslami camiaya saldırı aracına dönüşen Hatice Kübra Gümüşel davasında, baba Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. Yargıtay, geçtiğimiz aylarda, elde edilen ses kayıtlarının delil niteliğinin tartışılmadığını, Hatice Kübra Gümüşel’in yaşına ilişkin resmî kayıtların eksik incelendiğini, HTS kayıtlarının değerlendirilmediğini ve bazı tanıkların dinlenmediğini belirterek hükmü bozmuştu.

İstanbul’da yaşayan Hatice Kübra Gümüşel’in küçük yaşta evlendirildiği iddiasıyla açılan davada ilk derece mahkemesinin ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 20. Ceza Dairesi’ne taşınmıştı.

Mahkeme, Hatice Kübra Gümüşel’in eski eşi Kadir İstekli’ye 37 yıl, babası Yusuf Ziya Gümüşel’e ise 19 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

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17 Haziran, Çarşamba

Yargıtay hükmü bozdu

Dosya daha sonra Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 9 Nisan 2026 tarihinde verdiği kararla hükmü bozdu.

Kararda, dosya hakkında daha önce verilen “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar”ın (KYOK) usulüne uygun şekilde kaldırılmadığı, yeni delil ve sulh ceza hâkimliği kararı olmadan yeniden kovuşturma yürütülmesinin değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Yargıtay ayrıca soruşturma sonrasında elde edilen ses kayıtlarının delil niteliğinin tartışılmadığını, Hatice Kübra Gümüşel’in yaşına ilişkin resmî kayıtların eksik incelendiğini, HTS kayıtlarının değerlendirilmediğini ve bazı tanıkların dinlenmediğini belirterek bunları bozma gerekçeleri arasında sıraladı.

İstinafın direnme kararında alay eder gibi gerekçe

Bozma kararının ardından dosya yeniden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nin önüne geldi. Mahkeme, 4 Haziran’daki duruşmada önceki kararında direnme kararı verdi.

Direnme kararında mahkeme, dosyanın daha önceki KYOK kararından sonraki döneme ilişkin iddiaları kapsadığını belirtti. Ayrıca dosyaya sunulan bazı ses kayıtlarının hükme esas alınmadığını ifade etti.

Mahkeme, Hatice Kübra Gümüşel’in yaşına ilişkin resmî belgeler konusunda mevcut kayıtların yeterli olduğunu değerlendirirken, tanıkların dinlenmemesi yönündeki eleştirilere karşılık olarak daha önceki soruşturma dosyasında tanık beyanlarının bulunduğunu kaydetti.

Yusuf Ziya Gümüşel tahliye oldu

Yargıtay’ın bozma kararının ardından devam eden süreçte, sanıklardan Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi.

Dosyaya ilişkin yargılama süreci sürüyor.


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