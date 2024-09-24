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Sorular cevap bulmadan alelacele karar

Sorular cevap bulmadan alelacele karar

04:0024/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

İslami camiaya karşı kara propagandaya dönüştürülen H.K.G. davasında birçok soru cevap bulamadan karar çıktı. Davanın başından bu yana basın, LGBT lobisi ve STK'ların baskısı altında kalan mahkeme, H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel'i 18 yıl, Kadir İstekli'yi ise 36 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul’da ‘küçük yaşta evlendirilme’ suçlamasıyla açılan ve İslami camiaya karşı kara propaganda kampanyasına dönüştürülen H.K.G. davasında, kritik birçok soru cevap bulamadan karar açıklandı. Davanın görülmeye başlandığı günden beri baskı altında olan Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, H.K.G.'nin eski eşi Kadir İstekli'yi 36 yıl cezasına çarptırdı. H.K.G'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında ise ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına hükmedildi. Türkiye’de küçük yaşta evlilik iddiasıyla açılan 8 bine yakın davada anne ve babalara hiçbir ceza verilmezken, Yusuf Ziya Gümüşel’e 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmesi dikkat çekti.

Yargılama boyunca adliye önüde gösteriler yaparak mahkemeyi baskı altına alan gruplar tarikat ve cemaatlere de hakaretler yağdırdı.

DELİLLER NEDEN TOPLANMADI

Hem soruşturma, hem de yargılama sürecinde bazı yayın organları, CHP başta olmak üzere bazı siyasi partiler, kadın hakları adı altında örgütlenen LGBT lobisi ve kripto FETÖ’cülerin baskısı nedeniyle davanın seyrini değiştirecek bazı delillerin toplanmasına izin verip verilmedi. İstismarla suçlanan Kadir İstekli ve kızlarını küçük yaşta evlendirmekle suçlanan ailenin lehine olacak hiçbir delil araştırılmadı. Dosyaya bakan mahkeme heyeti, davanın seyrini değiştirebilecek 20'ye yakın talebi reddetti. İstismar iddiasının fiziki sonuçlarının araştırılması için H.K.G’nin tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilmesi talebini bile kabul etmeyen mahkeme, genç kadının LGBT aktivisti bir psikiyatristle görüşmeye başladıktan sonra ailesine ve yakınlarına düşman olduğu, bu psikiyatristin, verdiği ağır ilaçlarla H.K.G.’yi etkisi altına alıp yönlendirdiği iddialarını da görmezden geldi. H.K.G.’nin kullandığı psikiyatri ilaçlarının tespit edilmesi ve bu ilaçların ne gibi tesir ve yan etkileri olduğu da taleplere rağmen araştırılmadı.

GERÇEK YAŞ BİLE TESPİT EDİLMEDİ

Dosyada düğümü çözecek konulardan diğeri, H.K.G’nin kadın hastalıkları uzmanına başvurduğu tarihte kaç yaşında olduğu sorusuydu. Bu konuda dosyaya ışık tutacak başlıklardan biri de 2012 yılında H.K.G.’nin kemik yaşının 21 olduğu tespitinin yer aldığı heyet raporu. Duruşmalarda sanık avukatları tarafından bu raporda imzası bulunan bütün hekimlerin tanık olarak dinlenmesi istendi. Ancak bu talep de reddedildi. Ayrıca H.K.G’nin yaşının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kemik testi yapılması istemine de mahkeme karşı çıktı. Dosyada adı anılan isimlerden birisi de ‘Zekirdek’ isimli radyocu Zeki Kayhan Coşkun’du. H.K.G’yi yönlendirdiği belirtilen Coşkun’un dinlenme talebi de yine kabul görmedi.




#LGBT
#Yusuf ziya Gümüşel
#Soruşturma

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