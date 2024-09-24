Sorular cevap bulmadan alelacele karar

Hem soruşturma, hem de yargılama sürecinde bazı yayın organları, CHP başta olmak üzere bazı siyasi partiler, kadın hakları adı altında örgütlenen LGBT lobisi ve kripto FETÖ’cülerin baskısı nedeniyle davanın seyrini değiştirecek bazı delillerin toplanmasına izin verip verilmedi. İstismarla suçlanan Kadir İstekli ve kızlarını küçük yaşta evlendirmekle suçlanan ailenin lehine olacak hiçbir delil araştırılmadı. Dosyaya bakan mahkeme heyeti, davanın seyrini değiştirebilecek 20'ye yakın talebi reddetti. İstismar iddiasının fiziki sonuçlarının araştırılması için H.K.G’nin tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilmesi talebini bile kabul etmeyen mahkeme, genç kadının LGBT aktivisti bir psikiyatristle görüşmeye başladıktan sonra ailesine ve yakınlarına düşman olduğu, bu psikiyatristin, verdiği ağır ilaçlarla H.K.G.’yi etkisi altına alıp yönlendirdiği iddialarını da görmezden geldi. H.K.G.’nin kullandığı psikiyatri ilaçlarının tespit edilmesi ve bu ilaçların ne gibi tesir ve yan etkileri olduğu da taleplere rağmen araştırılmadı.