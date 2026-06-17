İSTANBUL'DA SULAR 10 SAAT KESİLECEK: 17-18 Haziran’da hangi mahallelerde su olmayacak, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 17-18 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul’un Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu ilçelerindeki bazı mahalleleri etkileyecek. Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı’ndaki çalışma nedeniyle 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’de başlayacak kesintinin yaklaşık 10 saat sürmesi, suların ise 18 Haziran Perşembe günü saat 07.00’den itibaren kademeli olarak yeniden verilmesi planlanıyor. İstanbul’da suların ne zaman geleceği, su kesintisinin hangi ilçe ve mahalleleri kapsadığı İSKİ’nin açıkladığı programla netleşti.

1 /9 İSKİ su kesintisi nedeniyle İstanbul’un 5 ilçesindeki bazı mahallelere 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’den itibaren su verilemeyecek. Yaklaşık 10 saat sürmesi beklenen çalışmanın ardından suyun 18 Haziran Perşembe günü saat 07.00’den itibaren kademeli olarak verilmesi hedefleniyor.

2 /9 İSKİ su kesintisi 5 ilçeyi etkileyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı’nda yürütülecek altyapı çalışması nedeniyle İstanbul’un 5 ilçesinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İSKİ su kesintisi, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 21.00’de başlayacak. Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu’ndaki bazı mahallelere yaklaşık 10 saat boyunca su verilemeyecek.

3 /9 Sular ne zaman gelecek?

Çalışmanın planlanan sürede tamamlanması halinde bölgelere 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 07.00’den itibaren kademeli olarak yeniden su verilmeye başlanacak.

Kesinti programının temel ayrıntıları şöyle:

Kesintinin başlangıcı: 17 Haziran Çarşamba, saat 21.00

Planlanan bitiş zamanı: 18 Haziran Perşembe, saat 07.00

Tahmini süre: 10 saat

Kesinti nedeni: Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı’ndaki altyapı çalışması

Etkilenecek ilçeler: Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu

4 /9 Fatih’te su kesintisi uygulanacak mahalleler

Fatih ilçesinde su kesintisinden etkilenecek mahalleler şunlar:

Ayvansaray, Derviş Ali, Balat, Atik Ali, Karagümrük, Hırka-i Şerif, Ali Kuşçu, Akşemsettin, Topkapı, Molla Gürani, İskenderpaşa, Zeyrek, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Hacı Kadın, Hoca Gıyaseddin, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Süleymaniye, Kemalpaşa, Balabanağa, Beyazıt, Haseki Sultan, Seyyid Ömer, Şehremini ve Mevlanakapı.

5 /9 Eyüpsultan’da kesintiden etkilenecek bölgeler

Eyüpsultan’da Defterdar ve Nişancı mahallelerine su verilemeyecek. İETT Edirnekapı Otobüs Garajı ve çevresi de kesintiden etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

6 /9 Bayrampaşa’da su verilemeyecek mahalleler

Bayrampaşa ilçesinde kesinti uygulanacak mahalleler şöyle:

Merkez

Orta

Yenidoğan

Vatan

Terazidere

7 /9 Esenler’de su kesintisi yapılacak mahalleler

Esenler’de su kesintisinden etkilenecek mahalleler şunlar:

Namık Kemal

Davutpaşa

Yavuz Selim

Çiftehavuzlar

Mimar Sinan

Nene Hatun

Fevzi Çakmak

Menderes

8 /9 Zeytinburnu’nda bir bölge etkilenecek

Zeytinburnu ilçesinde ise Maltepe Mahallesi’nin bir bölümüne çalışma süresince su verilemeyecek.