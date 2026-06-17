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Mülki idare amirleri kararnamesi 17 Haziran Resmi Gazete kaymakam atamaları

Mülki idare amirleri kararnamesi 17 Haziran Resmi Gazete kaymakam atamaları

08:3617/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan mülki idare amirleri atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yerlerinin yeniden belirlendiğini bildirdi. Denizli Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut Adalar Kaymakamlığına, Bursa İnegöl Kaymakamı Eren Arslan Ataşehir Kaymakamlığına, Ankara Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay Maltepe Kaymakamlığına getirildi. İşte Resmi Gazete 17 Haziran atama kararları.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 430 mülki idare amirinin görev yeri yeniden belirlendi. 17 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

Kararname kapsamında çok sayıda kaymakam ve vali yardımcısı yeni görevlere atanırken, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde de çeşitli görevlendirmeler yapıldı.

Resmi Gazete kaymakam atamaları

Kararnameyle Ankara Vali Yardımcılığı görevine çok sayıda isim atandı. Çankırı Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Bilecik Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Trabzon Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Balıkesir Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Nevşehir Vali Yardımcısı Hüseyin Çam ve Şanlıurfa Vali Yardımcısı Nur Sevinç Özbek Çakas Ankara Vali Yardımcılığı görevine getirilen isimler arasında yer aldı. Kararnameyle İstanbul'un çeşitli ilçelerine de yeni kaymakamlar atandı.

Denizli Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut Adalar Kaymakamlığına, Bursa İnegöl Kaymakamı Eren Arslan Ataşehir Kaymakamlığına, Ankara Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay Maltepe Kaymakamlığına getirildi.

İzmir Bergama Kaymakamlığına Balıkesir Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Muğla Milas Kaymakamlığına ise İzmir Tire Kaymakamı Vural Karagül atandı.

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