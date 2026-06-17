Mülki idare amirleri kararnamesi 17 Haziran Resmi Gazete kaymakam atamaları

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 430 mülki idare amirinin görev yeri yeniden belirlendi. 17 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

Kararname kapsamında çok sayıda kaymakam ve vali yardımcısı yeni görevlere atanırken, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde de çeşitli görevlendirmeler yapıldı.