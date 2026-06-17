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Seferihisar Belediyesi kimde, meclis üyesi dağılımı nasıl çoğunluk kimde?

Seferihisar Belediyesi kimde, meclis üyesi dağılımı nasıl çoğunluk kimde?

09:1217/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik 'rüşvet' operasyonunda aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. İşte Seferihisar Belediyesi meclis üyesi dağılımı.

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.


Seferihisar Belediyesi kimde, hangi partide?

Seferihisar Belediyesi CHP'de. 2024 yerel seçim sonuçlarına göre, CHP'nin adayı İsmail Yetişkin oyların %44,1'ini alarak belediye başkanı seçildi. İşte Seferihisar Belediyesi meclis üyesi dağılımı.


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#Seferihisar Belediye başkanı
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