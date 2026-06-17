LGS sonuçları 10 Temmuz’da açıklanacak, lise tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bursa’da lise tercihi yapacak öğrenciler; Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin SAY, SÖZ ve EA taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini, sınavla ve sınavsız öğrenci alan okulları, güncel boş kontenjanları ve yerleştirme bilgilerini inceleyerek tercih listelerini oluşturabilecek. İşte e Okul Bursa liseleri puanı, yüzdelik dilimleri sınavlı sınavsız okul boş kontenjanları.

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