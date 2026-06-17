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Bursa lise taban puanları SAY-SÖZ-EA Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi yüzdelik dilimleri sınavlı sınavsız okul boş kontenjanları

Bursa lise taban puanları SAY-SÖZ-EA Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi yüzdelik dilimleri sınavlı sınavsız okul boş kontenjanları

16:5817/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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LGS sonuçları 10 Temmuz’da açıklanacak, lise tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bursa’da lise tercihi yapacak öğrenciler; Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin SAY, SÖZ ve EA taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini, sınavla ve sınavsız öğrenci alan okulları, güncel boş kontenjanları ve yerleştirme bilgilerini inceleyerek tercih listelerini oluşturabilecek. İşte e Okul Bursa liseleri puanı, yüzdelik dilimleri sınavlı sınavsız okul boş kontenjanları.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BURSA LGS SINAVLI/SINAVSIZ OKUL BOŞ KONTENJAN VE SINAVLI OKUL TABAN PUAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN

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