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Jhon Duran Galatasaray’a mı gelecek? Zenit ile yollarını ayırdı: Resmi açıklama geldi

Jhon Duran Galatasaray’a mı gelecek? Zenit ile yollarını ayırdı: Resmi açıklama geldi

09:4317/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit St. Petersburg, Kolombiyalı golcü Jhon Duran ile yolların ayrıldığını açıkladı. Resmi ayrılık açıklamasının ardından gözler deneyimli futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceğine çevrildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Jhon Duran'ın yeni adresinin Galatasaray olup olmayacağını merak ediyor.

Zenit, Jhon Duran'la yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Zenit ile Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr arasındaki kiralık sözleşmenin sona erdiği belirtildi. Açıklamada, "Zenit, forvet oyuncusuna hem futbol kariyerinde hem de saha dışında başarılar diliyor" ifadelerine yer verildi.

22 yaşındaki futbolcu, Şubat 2026'da Al-Nassr'dan kiralık olarak Zenit'e transfer olmuştu. Duran, daha önce kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'den ayrılarak Rus ekibine katılmıştı.

Jhon Duran Galatasaray’a mı gelecek?

Jhon Duran’ın adı son haftalarda Galatasaray ile sık sık anılıyor. Sarı-kırmızılıların, TFF'nin uyguladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralı kapsamında 2003 doğumlu olan Duran'ı kadrosuna katmayı değerlendirdiği öne sürülüyor. Transferle ilgili resmi bir gelişme bulunmazken, oyuncunun geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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