Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit St. Petersburg, Kolombiyalı golcü Jhon Duran ile yolların ayrıldığını açıkladı. Resmi ayrılık açıklamasının ardından gözler deneyimli futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceğine çevrildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Jhon Duran'ın yeni adresinin Galatasaray olup olmayacağını merak ediyor.

1 /3 Zenit, Jhon Duran'la yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Zenit ile Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr arasındaki kiralık sözleşmenin sona erdiği belirtildi. Açıklamada, "Zenit, forvet oyuncusuna hem futbol kariyerinde hem de saha dışında başarılar diliyor" ifadelerine yer verildi.

2 /3 22 yaşındaki futbolcu, Şubat 2026'da Al-Nassr'dan kiralık olarak Zenit'e transfer olmuştu. Duran, daha önce kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'den ayrılarak Rus ekibine katılmıştı.