Kaymakam Tuğçe Orhan nereye atandı? Tuğçe Orhan kimdir, nereli, kaç yaşında?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yerlerinin yeniden belirlendiğini bildirdi. "Barbie Kaymakam" olarak tanınan Samsun Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Burdur Vali Yardımcısı görevine atandı. Tuğçe Orhan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Samsun Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine atandı.
Tuğçe Orhan kimdir?
1995 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Tuğçe Orhan, Fırat Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü derece yaparak bitirdi. Eğitim hayatına aynı alanda tamamladığı yüksek lisansla devam eden Orhan, İçişleri Bakanlığı'nın açtığı 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak devlet hizmetine resmi adımını attı.
Meslek hayatının ilk yıllarında memleketi Elazığ başta olmak üzere Ankara, Düzce ve Bolu'da çeşitli stajlar yapan Orhan, Bolu'nun Seben ilçesinde kaymakam vekili olarak da tecrübe kazandı. Kendini geliştirmek amacıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya giderek hem yabancı dil eğitimi alan hem de Birleşik Krallık'ın yönetim sistemini yerinde inceleyen Orhan, Türkiye'ye dönüşünde Ladik'teki görevine başlamıştı.