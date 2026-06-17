Kaymakam Tuğçe Orhan nereye atandı? Tuğçe Orhan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Meslek hayatının ilk yıllarında memleketi Elazığ başta olmak üzere Ankara, Düzce ve Bolu'da çeşitli stajlar yapan Orhan, Bolu'nun Seben ilçesinde kaymakam vekili olarak da tecrübe kazandı. Kendini geliştirmek amacıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya giderek hem yabancı dil eğitimi alan hem de Birleşik Krallık'ın yönetim sistemini yerinde inceleyen Orhan, Türkiye'ye dönüşünde Ladik'teki görevine başlamıştı.