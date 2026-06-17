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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi hızlı başladı: Vedat Muriqi yuvaya dönüyor!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi hızlı başladı: Vedat Muriqi yuvaya dönüyor!

Tuğba Güner
09:1417/06/2026, Çarşamba
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Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ardından Aziz Yıldırım başkanlığında yeni bir vizyonla yapılanan Fenerbahçe, transfer piyasasına damga vuracak ilk büyük hamlesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, taraftarın sevgilisi olan eski golcüsü Vedat Muriqi’nin transferinde mutlu sona ulaştı. Muriqi’nin İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu.

Görüşmeler Seçim Öncesi Hız kazanmıştı

Aziz Yıldırım’ın başkanlık seçimi öncesinde bizzat başlattığı ve vites artırdığı transfer operasyonu olumlu sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon İspanya La Liga ekibi Mallorca formasıyla muazzam bir performans sergileyen ve gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamlayarak Avrupa'da büyük sükse yapan Kosovalı santrafor, yeniden çubuklu formayı giymek için gün sayıyor.

3 Yıllık İmza ve Sağlık Kontrolü

Dış basına (Ultima Hora) yansıyan ve yerli kaynaklarca da doğrulanan detaylara göre; Vedat Muriqi’nin önümüzdeki saatlerde İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Yıldız golcü, burada geçeceği detaylı sağlık kontrollerinde herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe’nin Golcü Harekatı Muriqi ile Sınırlı Değil

Hücum hattını tamamen yenilemekte kararlı olan Fenerbahçe yönetiminin, Muriqi transferini bitirdikten sonra rotasını diğer dünya yıldızlarına çevireceği belirtiliyor. Listede öne çıkan en ciddi isimlerin başında ise Serhou Guirassy geliyor. Forvet hattına yapılacak bu takviyelerin yanı sıra, savunma hattını güçlendirmek adına Nathan Aké dahil olmak üzere sürpriz stoper adaylarıyla da dirsek temasının sürdüğü gelen bilgiler arasında.

Aziz Yıldırım ve ekibinin, görev dağılımının hemen ardından gerçekleştirdiği bu ilk büyük hamle, camiada şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda.

İstanbul'a geleceği tarih ortaya çıktı


Fenerbahçe'nin bir süredir görüştüğü Vedat Muriqi ile anlaştığı ve Kosovalı yıldızın İstanbul'a geleceği tarihin ortaya çıktığı öne sürüldü.Ultima Hora'nın konuyla ilgili haberinde Vedat Muriqi'nin önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve herhangi bir pürüz çıkmaması halinde 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifadeleri yer aldı.

"TRANSFERLER 20-25 HAZİRAN'A YETİŞECEK"

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım ın ilk bombası patlıyor: Vedat Muriqi dönüyor! 2


Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki hafta itibarıyla transferde vites yükselteceği öğrenilirken, Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi verdiği transfer sözleri akıllara geldi.


Katıldığı bir televizyon programında kadro mühendisliği hakkında net konuşan Yıldırım, şu ifadeleri kullanmıştı:


"İki santrfor dahil toplam 6 transferle kadroda ana iskeleti oluşturacağız. Bu oyuncuların hepsi 20-25 Haziran civarındaki sezon açılışına yetişecek. Sonra durup bakacağız, giden olursa ihtiyaca göre yeniden elden geçireceğiz."

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