Fenerbahçe’nin Golcü Harekatı Muriqi ile Sınırlı Değil

Hücum hattını tamamen yenilemekte kararlı olan Fenerbahçe yönetiminin, Muriqi transferini bitirdikten sonra rotasını diğer dünya yıldızlarına çevireceği belirtiliyor. Listede öne çıkan en ciddi isimlerin başında ise Serhou Guirassy geliyor. Forvet hattına yapılacak bu takviyelerin yanı sıra, savunma hattını güçlendirmek adına Nathan Aké dahil olmak üzere sürpriz stoper adaylarıyla da dirsek temasının sürdüğü gelen bilgiler arasında.