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Dünya Kupası istatistikleri

Dünya Kupası istatistikleri

08:5717/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde, 16 farklı statta ve 4 farklı saat diliminde 104 maçla düzenlenecek. Tarihte ilk kez 48 takımın katıldığı bu turnuvada Türkiye, D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile aynı gruptaki ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü saat 07.00’de Avustralya karşısında Kanada’da verdi. İkinci maçını 20 Haziran’da Paraguay’a, üçüncü maçını ise 26 Haziran’da ABD’ye karşı oynayacak. İşte FIFA Dünya Kupası istatistikleri ve rekorları listesi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, 11 Haziran Perşembe günü, Mexico City Stadı'nda başladı. Dev şampiyona, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek. İşte FIFA Dünya Kupası istatistikleri ve rekorları listesi.

Dünya Kupası Takım: Turnuva sıralaması

Tüm zamanlar

En çok şampiyon olan

5, Brezilya (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

İlk ikide en çok yer alan

8, Almanya (1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002, 2014)

İlk üçte en çok yer alan

12, Almanya (1934, 1954, 1966, 1970, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002, 2006, 2010, 2014)

İlk dörtte en çok yer alan

13, Almanya (1934, 1954, 1958, 1966, 1970, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002, 2006, 2010, 2014)

İlk sekizde en çok yer alan

16, Almanya (1930, 1938 ve 1950 dışındaki bütün turnuvalar), Brezilya (1934, 1966 ve 1990 dışındaki bütün turnuvalar); İlk on altıda en çok yer alan: 19, Brezilya (tüm turnuvalar)

Dünya Kupası'na en çok katılan

22, Brezilya (tüm turnuvalar)

Ayrıntılı liste için, bakınız Millî Takımların FIFA Dünya Kupası'na Katılımları

En çok ikinci olan

4, Almanya (1966, 1982, 1986, 2002)

En çok üçüncü olan

4, Almanya (1934, 1970, 2006, 2010)

En çok dördüncü olan

3, Uruguay (1954, 1970, 2010)

En çok üçüncü veya dördüncü olan

5, Almanya (1934, 1958,1970, 2006, 2010)

En çok "5.- 8." olan

8, İngiltere (1950, 1954, 1962, 1970, 1982, 1986, 2002, 2006); En çok "9.-16." olan: 12, Meksika (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1978, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010); En çok 17.-32. olan: 5, Güney Kore (1986, 1990, 1994, 1998, 2006)

Arka arkaya

Arka arkaya en çok şampiyonluk

2, İtalya (1934-1938) ve Brezilya (1958-1962).

Arka arkaya ilk ikide en çok yer alma

3, Almanya (1982-1990) ve Brezilya (1994-2002).

Arka arkaya ilk üçte en çok yer alma

4, Almanya (2002-2014)

Arka arkaya ilk dörtte en çok yer alma

3, Almanya (1966-1974), (1982-1990), (2002-2010) ve Brezilya (1970-1978), (1994-2002); Arka arkaya ilk sekizde en çok yer alma: 15, Almanya (1954-2010)

Arka arkaya ilk on altıda en çok yer alma

22, Brezilya (1930-2022).

Finallerde arka arkaya en çok yer alma

22, Brezilya (1930-2022).

En çok arka arkaya ikinci bitirme

2, Hollanda (1974-1978) ve Almanya (1982-1986).

En çok arka arkaya üçüncü bitirme

2, Almanya (2006-2010)

En çok arka arkaya dördüncü bitirme

Henüz hiçbir ülke 2 kere üst üste dördüncü olamamıştır.

En çok arka arkaya 3. veya 4. bitirme

2, İsveç (1938-1950), Fransa (1982-1986), Almanya (2006-2010)

En çok arka arkaya 5.-8. sırada bitirme

4, İsviçre (1934-1954); En çok arka arkaya 9.-16. sırada bitirme: 5, Meksika (1950-1966), (1994-2010); En çok arka arkaya 17.-32. sırada bitirme: 4, Güney Kore (1986-1998)

Arka arakaya gelen iki turnuvada en büyük gelişimi gösterme

katılmadı/elemeleri geçemedi, sonrasında şampiyon oldu, İtalya (1930-1934), Uruguay (1938-1950), Batı Almanya (1950-1954), Fransa (1994-1998).

En iyi ev sahibi derecesi

şampiyon, Uruguay (1930), İtalya (1934), İngiltere (1966), Batı Almanya (1974), Arjantin (1978), Fransa (1998)

En kötü ev sahibi derecesi

32. sıra Katar (2022)

Son şampiyonlar

En iyi son şampiyon derecesi

şampiyon, İtalya (1938), Brezilya (1962)

En kötü son şampiyon derecesi

katılmadı, Uruguay (1934)

İlk kez katılanlar

En iyi ilk kez katılan takım derecesi

şampiyon, Uruguay (1930), İtalya (1934)

1934'ten sonra en iyi ilk kez katılan takım derecesi

üçüncülük, Portekiz (1966), Hırvatistan (1998)

Hiç şampiyon olmadan en çok ikinci bitirme

3, Hollanda (1974, 1978, 2010)

Hiç şampiyon olmadan en çok ilk dörtte bitirme

5, Hollanda (1974, 1978, 1998, 2010, 2014)

Hiç şampiyon olmadan en çok ilk sekizde bitirme

7 Yugoslavya (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1990);[9] Hiç şampiyon olmadan en çok ilk on altıda bitirme: 14 Meksika (1934, 1938, 1974, 1982 ve 1990 hariç bütün turnuvalar)

Hiç şampiyon olmadan en çok finallere katılma

17 Meksika (1934, 1938, 1974, 1982 ve 1990 dışındaki bütün turnuvalar)

Hiç ilk ikide yer almadan en çok ilk dörtte yer alma

2, Avusturya (1934, 1954), Yugoslavya (1930, 1962), Polonya (1974, 1982), Portekiz (1966, 2006)

Hiç ilk ikide yer almadan en çok ilk sekizde yer alma

7 Yugoslavya (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1990); Hiç ilk ikide yer almadan en çok ilk on altıda yer alma: 14 Meksika (1934, 1938, 1974, 1982 ve 1990 hariç bütün turnuvalar)

Hiç ilk ikide yer almadan en çok finallere katılma

17 Meksika (1934, 1938, 1974, 1982 ve 1990 hariç bütün turnuvalar)

Hiç ilk dörtte yer almadan en çok ilk sekizde yer alma

4, İsviçre (1934, 1938, 1950, 1954); Hiç ilk dörtte yer almadan en çok ilk on altıda yer alma: 14 Meksika (1934, 1938, 1974, 1982 ve 1990 hariç bütün turnuvalar)

Hiç ilk dörtte yer almadan en çok finallere katılma

17 Meksika (1934, 1938, 1974, 1982 ve 1990 hariç bütün turnuvalar)

Hiç ilk sekizde yer almadan en çok ilk on altıda yer alma

4 İskoçya (1954, 1958, 1974, 1978)

Hiç ilk sekizde yer almadan en çok finallere katılma

8 İskoçya (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998)

Hiç ilk on altıda yer almadan en çok finallere katılma

3 Güney Afrika (1998, 2002, 2010)

Takım: Turnuva gelişimi

Tüm zamanlar

En çok ilk turda yer alma

22 Brezilya (bütün turnuvalar)

En çok ilk turu geçme

19 Brezilya (1930, 1934 ve 1966 hariç bütün turnuvalar)

En çok ilk turda elenme

8 İskoçya (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998)

En çok katıldığı her turnuvada ilk turu geçme

3 İrlanda (1990, 1994, 2002); En çok finallere katılıp ilk turu geçememe: 8 İskoçya (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998)

Arka arkaya

Arka arkaya en çok ilk turda yer alma

22 Brezilya (bütün turnuvalar)

Arka arkaya en çok ilk turu geçme

15 Almanya (1954-2010)

Arka arkaya en çok ilk turda elenme

5 Meksika (1950-1966), İskoçya (1974-1990)

Ev sahipleri

İlk turda elenen ev sahipleri

 Güney Afrika (2010) ve Katar (2022)

Son şampiyonlar

İlk turda elenen son şampiyonlar

 İtalya (1950 ve 2010), Brezilya (1966), Fransa (2002), İspanya (2014), Almanya (2018)

Takım: Oynanan maç/atılan gol

Tüm zamanlar

En çok maç oynama

99, Almanya

En az maç oynama

1, Endonezya (Hollanda Doğu Hint Adaları olarak)

En çok kazanma

67, Brezilya

En çok kaybetme

24, Meksika

En çok berabere kalma

21, İtalya

Kazanamadan veya berabere kalmadan en çok maç oynama

6, El Salvador

Kazanamadan en çok maç oynama

6, Bolivya, El Salvador, Honduras, Yeni Zelanda

İlk galibiyeti alana kadar oynanan en çok maç

17, Bulgaristan

En çok gol atma

210, Brezilya

En çok gol yeme

117, Almanya

En az gol atma

0, Kanada, Çin, Endonezya (Hollanda Doğu Hint Adaları olarak), Trinidad ve Tobago ve Kongo DC (Zaire olarak).

En az gol yeme

2, Angola

Gol atamadan en çok maç oynama

3, Kanada, Çin, Trinidad ve Tobago ve Kongo DC (Zaire olarak).

Gol yemeden en çok maç oynama

6, El Salvador, Yunanistan

En yüksek maç başına gol atma ortalaması

2.72, Macaristan

En düşük maç başına gol yeme ortalaması

0.67, Angola (2 gol / 3 maç);[14] En yüksek maç başına gol yeme ortalaması: 6 Endonezya (Hollanda Doğu Hint Adaları olarak)

En düşük maç başına atılan ya da yenilen (toplam) gol ortalaması

1 Angola

En yüksek maç başına atılan ya da yenilen (toplam) gol ortalaması

6 Endonezya (Hollanda Doğu Hint Adaları olarak)

En çok karşılaşan takımlar

7 kez, Brezilya ile İsveç (1938, 1950, 1958, 1978, 1990 ve 1994'te iki kez) ve Almanya ile Yugoslavya / Sırbistan (1954, 1958, 1962, 1974, 1990, 1998 ve 2010)

En çok karşılaşan takımlar, Final maçları

3 kez: Arjantin ile Almanya (1986, 1990 ve 2014), 2 kez: Brezilya ile İtalya (1970 & 1994)

Yenilgisiz en çok turnuva sayısı

[15] 7, Brezilya (1958, 1962, 1970, 1978, 1986, 1994, 2002)

En çok maç kaybetmeden elenilen turnuva sayısı

[15] 3, İngiltere (1982, 1990,[16] 2006)

En çok maç kazanamadan elenilen turnuva sayısı

6, Meksika (1930, 1950, 1954, 1958, 1966, 1978) ve Bulgaristan (1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1998)

Bir turnuvada atılan en fazla gol

171 gol, 1998 ve 2014.

Bir turnuvada atılan en az gol

70 gol 1930 ve 1934.

Bir turnuvada atılan en fazla maç başına gol

maç başına 5.38 gol, 1954.

Bir turnuvada atılan en az maç başına gol

maç başına 2.21 gol, 1990.

Bir turnuvada gol atan oyuncuların en çok sayısı

111, 1998.

Bir turnuvada en az iki gol atan oyuncuların en çok sayısı

37, 1998.

Bir turnuvada en az üç gol atan oyuncuların en çok sayısı

21, 1954.

Bir turnuvada en az dört gol atan oyuncuların en çok sayısı

11, 1954.

Bir turnuvada en az beş gol atan oyuncuların en çok sayısı

6, 1994 - Hristo Stoiçkov ( Bulgaristan), Oleg Salenko ( Rusya), Romário ( Brezilya), Jürgen Klinsmann ( Almanya), Roberto Baggio ( İtalya) ve Kennet Andersson ( İsveç).

Bir turnuvada en az altı gol atan oyuncuların en çok sayısı

4, 1954 - Sándor Kocsis ( Macaristan), Erich Probst ( Avusturya), Max Morlock ( Batı Almanya) ve Josef Hügi ( İsviçre).

Bir turnuvada en az yedi gol atan oyuncuların en çok sayısı

2, 1970 - Gerd Müller ( Batı Almanya) ve Jairzinho ( Brezilya).


Bir turnuvada

En çok galibiyet

7, Brezilya, 2002

En az galibiyet alan şampiyon

3, Uruguay, 1950 (4 maçta); En çok maç kazanamayan şampiyon: 3, İtalya 1982 (7 maçta)

Şampiyon olmayıp en çok maç kazanan (üçüncülük maçı hariç)

6, Hollanda, 2010; En çok maç kazanamama: 5, Yugoslavya 1974, Arjantin 1974, Batı Almanya 1978, Belçika 1986, İrlanda 1990, Arjantin 1990.

En çok normal sürede kazanılamayan maç

6, Belçika, 1986 ve İngiltere, 1990.

En çok kaybeden

3 (28 takım, bunlardan sadece Meksika üç turnuvada bu durumda olmuştur: 1930, 1950 ve 1978)

En çok kaybeden şampiyon

1, Almanya, 1954 ve 1974; Arjantin, 1978 ve 2022; İspanya, 2010

Eski Dünya Kupası şampiyonlarına karşı en çok kazanan

3, Brezilya (1970), İtalya (1982), Arjantin (1986), Almanya (2010). Uzatmalar, tekrar, penaltılar ya da eleme olmadan bütün maçlarını kazanan: Uruguay 1930 (4 maç), Brezilya 1970 (6 maç) ve Brezilya 2002 (7 maç).

Maç kazanamadan alınan en iyi derece

son sekiz İrlanda (1990)

En fazla bir maç kazanılarak alınan en iyi derece

dördüncü İsveç (1938);[22] En çok gol atan: 27, Macaristan, 1954; En az gol yiyen: 0, İsviçre, 2006; En çok gol yiyen: 16, Güney Kore, 1954; Gol yemeden geçen en uzun süre: 517 dakika, İtalya, 1990; En çok gol averajı: +17, Macaristan, 1954; En çok gol averajıyla şampiyon: +14, Brezilya, 2002; En az gol averajı: -16, Güney Kore, 1954; En az gol averajıyla şampiyon: +6, İtalya, 1982, İspanya, 2010; En yüksek maç başına atılan gol ortalaması: 5.40, Macaristan, 1954; En yüksek maç başına averaj ortalaması: +3.2, Macaristan, 1954

En yüksek maç başına averaj ortalamasıyla şampiyon

+3.0, Uruguay, 1930

En çok gol atarak şampiyon

25, Almanya, 1954; En az gol atarak şampiyon: 8, İspanya, 2010; En az gol atarak finalist: 5, Arjantin, 1990; En az gol yiyerek şampiyon: 2, Fransa, 1998, İtalya, 2006, İspanya, 2010; En çok gol yiyerek şampiyon: 14, Almanya, 1954; En düşük maç başına atılan gol ortalamasıyla şampiyon: 1.14, İspanya, 2010; En çok yenilgisiz takım sayısı: 5, 2006 ( İsviçre, Arjantin, İngiltere, Fransa, İtalya); En az yenilgisiz takım sayısı: 0, 1954

Dünya Kupası finalleri için en çok eleme maçı oynayan

20, Uruguay (2002 & 2010)

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