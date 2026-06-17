2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde, 16 farklı statta ve 4 farklı saat diliminde 104 maçla düzenlenecek. Tarihte ilk kez 48 takımın katıldığı bu turnuvada Türkiye, D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile aynı gruptaki ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü saat 07.00’de Avustralya karşısında Kanada’da verdi. İkinci maçını 20 Haziran’da Paraguay’a, üçüncü maçını ise 26 Haziran’da ABD’ye karşı oynayacak. İşte FIFA Dünya Kupası istatistikleri ve rekorları listesi.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, 11 Haziran Perşembe günü, Mexico City Stadı'nda başladı. Dev şampiyona, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek. İşte FIFA Dünya Kupası istatistikleri ve rekorları listesi.
Dünya Kupası Takım: Turnuva sıralaması
Tüm zamanlar
En çok şampiyon olan
5, Brezilya (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
İlk ikide en çok yer alan
8, Almanya (1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002, 2014)
İlk üçte en çok yer alan
12, Almanya (1934, 1954, 1966, 1970, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002, 2006, 2010, 2014)
İlk dörtte en çok yer alan
13, Almanya (1934, 1954, 1958, 1966, 1970, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002, 2006, 2010, 2014)
İlk sekizde en çok yer alan
16, Almanya (1930, 1938 ve 1950 dışındaki bütün turnuvalar), Brezilya (1934, 1966 ve 1990 dışındaki bütün turnuvalar); İlk on altıda en çok yer alan: 19, Brezilya (tüm turnuvalar)
Dünya Kupası'na en çok katılan
22, Brezilya (tüm turnuvalar)
Ayrıntılı liste için, bakınız Millî Takımların FIFA Dünya Kupası'na Katılımları
En çok ikinci olan
4, Almanya (1966, 1982, 1986, 2002)
En çok üçüncü olan
4, Almanya (1934, 1970, 2006, 2010)
En çok dördüncü olan
3, Uruguay (1954, 1970, 2010)
En çok üçüncü veya dördüncü olan
5, Almanya (1934, 1958,1970, 2006, 2010)
En çok "5.- 8." olan
8, İngiltere (1950, 1954, 1962, 1970, 1982, 1986, 2002, 2006); En çok "9.-16." olan: 12, Meksika (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1978, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010); En çok 17.-32. olan: 5, Güney Kore (1986, 1990, 1994, 1998, 2006)
Arka arkaya
Arka arkaya en çok şampiyonluk
2, İtalya (1934-1938) ve Brezilya (1958-1962).
Arka arkaya ilk ikide en çok yer alma
3, Almanya (1982-1990) ve Brezilya (1994-2002).
Arka arkaya ilk üçte en çok yer alma
4, Almanya (2002-2014)
Arka arkaya ilk dörtte en çok yer alma
3, Almanya (1966-1974), (1982-1990), (2002-2010) ve Brezilya (1970-1978), (1994-2002); Arka arkaya ilk sekizde en çok yer alma: 15, Almanya (1954-2010)
Arka arkaya ilk on altıda en çok yer alma
22, Brezilya (1930-2022).
Finallerde arka arkaya en çok yer alma
22, Brezilya (1930-2022).
En çok arka arkaya ikinci bitirme
2, Hollanda (1974-1978) ve Almanya (1982-1986).
En çok arka arkaya üçüncü bitirme
2, Almanya (2006-2010)
En çok arka arkaya dördüncü bitirme
Henüz hiçbir ülke 2 kere üst üste dördüncü olamamıştır.
En çok arka arkaya 3. veya 4. bitirme
2, İsveç (1938-1950), Fransa (1982-1986), Almanya (2006-2010)
En çok arka arkaya 5.-8. sırada bitirme
4, İsviçre (1934-1954); En çok arka arkaya 9.-16. sırada bitirme: 5, Meksika (1950-1966), (1994-2010); En çok arka arkaya 17.-32. sırada bitirme: 4, Güney Kore (1986-1998)
Arka arakaya gelen iki turnuvada en büyük gelişimi gösterme
katılmadı/elemeleri geçemedi, sonrasında şampiyon oldu, İtalya (1930-1934), Uruguay (1938-1950), Batı Almanya (1950-1954), Fransa (1994-1998).
En iyi ev sahibi derecesi
şampiyon, Uruguay (1930), İtalya (1934), İngiltere (1966), Batı Almanya (1974), Arjantin (1978), Fransa (1998)
En kötü ev sahibi derecesi
32. sıra Katar (2022)
Son şampiyonlar
En iyi son şampiyon derecesi
şampiyon, İtalya (1938), Brezilya (1962)
En kötü son şampiyon derecesi
katılmadı, Uruguay (1934)
İlk kez katılanlar
En iyi ilk kez katılan takım derecesi
şampiyon, Uruguay (1930), İtalya (1934)
1934'ten sonra en iyi ilk kez katılan takım derecesi
üçüncülük, Portekiz (1966), Hırvatistan (1998)
Hiç şampiyon olmadan en çok ikinci bitirme
3, Hollanda (1974, 1978, 2010)
Hiç şampiyon olmadan en çok ilk dörtte bitirme
5, Hollanda (1974, 1978, 1998, 2010, 2014)
Hiç şampiyon olmadan en çok ilk sekizde bitirme
7 Yugoslavya (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1990);[9] Hiç şampiyon olmadan en çok ilk on altıda bitirme: 14 Meksika (1934, 1938, 1974, 1982 ve 1990 hariç bütün turnuvalar)
Hiç şampiyon olmadan en çok finallere katılma
17 Meksika (1934, 1938, 1974, 1982 ve 1990 dışındaki bütün turnuvalar)
Hiç ilk ikide yer almadan en çok ilk dörtte yer alma
2, Avusturya (1934, 1954), Yugoslavya (1930, 1962), Polonya (1974, 1982), Portekiz (1966, 2006)
Hiç ilk ikide yer almadan en çok ilk sekizde yer alma
7 Yugoslavya (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1990); Hiç ilk ikide yer almadan en çok ilk on altıda yer alma: 14 Meksika (1934, 1938, 1974, 1982 ve 1990 hariç bütün turnuvalar)
Hiç ilk ikide yer almadan en çok finallere katılma
17 Meksika (1934, 1938, 1974, 1982 ve 1990 hariç bütün turnuvalar)
Hiç ilk dörtte yer almadan en çok ilk sekizde yer alma
4, İsviçre (1934, 1938, 1950, 1954); Hiç ilk dörtte yer almadan en çok ilk on altıda yer alma: 14 Meksika (1934, 1938, 1974, 1982 ve 1990 hariç bütün turnuvalar)
Hiç ilk dörtte yer almadan en çok finallere katılma
17 Meksika (1934, 1938, 1974, 1982 ve 1990 hariç bütün turnuvalar)
Hiç ilk sekizde yer almadan en çok ilk on altıda yer alma
4 İskoçya (1954, 1958, 1974, 1978)
Hiç ilk sekizde yer almadan en çok finallere katılma
8 İskoçya (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998)
Hiç ilk on altıda yer almadan en çok finallere katılma
3 Güney Afrika (1998, 2002, 2010)
Takım: Turnuva gelişimi
Tüm zamanlar
En çok ilk turda yer alma
22 Brezilya (bütün turnuvalar)
En çok ilk turu geçme
19 Brezilya (1930, 1934 ve 1966 hariç bütün turnuvalar)
En çok ilk turda elenme
8 İskoçya (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998)
En çok katıldığı her turnuvada ilk turu geçme
3 İrlanda (1990, 1994, 2002); En çok finallere katılıp ilk turu geçememe: 8 İskoçya (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998)
Arka arkaya
Arka arkaya en çok ilk turda yer alma
22 Brezilya (bütün turnuvalar)
Arka arkaya en çok ilk turu geçme
15 Almanya (1954-2010)
Arka arkaya en çok ilk turda elenme
5 Meksika (1950-1966), İskoçya (1974-1990)
Ev sahipleri
İlk turda elenen ev sahipleri
Güney Afrika (2010) ve Katar (2022)
Son şampiyonlar
İlk turda elenen son şampiyonlar
İtalya (1950 ve 2010), Brezilya (1966), Fransa (2002), İspanya (2014), Almanya (2018)
Takım: Oynanan maç/atılan gol
Tüm zamanlar
En çok maç oynama
99, Almanya
En az maç oynama
1, Endonezya (Hollanda Doğu Hint Adaları olarak)
En çok kazanma
67, Brezilya
En çok kaybetme
24, Meksika
En çok berabere kalma
21, İtalya
Kazanamadan veya berabere kalmadan en çok maç oynama
6, El Salvador
Kazanamadan en çok maç oynama
6, Bolivya, El Salvador, Honduras, Yeni Zelanda
İlk galibiyeti alana kadar oynanan en çok maç
17, Bulgaristan
En çok gol atma
210, Brezilya
En çok gol yeme
117, Almanya
En az gol atma
0, Kanada, Çin, Endonezya (Hollanda Doğu Hint Adaları olarak), Trinidad ve Tobago ve Kongo DC (Zaire olarak).
En az gol yeme
2, Angola
Gol atamadan en çok maç oynama
3, Kanada, Çin, Trinidad ve Tobago ve Kongo DC (Zaire olarak).
Gol yemeden en çok maç oynama
6, El Salvador, Yunanistan
En yüksek maç başına gol atma ortalaması
2.72, Macaristan
En düşük maç başına gol yeme ortalaması
0.67, Angola (2 gol / 3 maç);[14] En yüksek maç başına gol yeme ortalaması: 6 Endonezya (Hollanda Doğu Hint Adaları olarak)
En düşük maç başına atılan ya da yenilen (toplam) gol ortalaması
1 Angola
En yüksek maç başına atılan ya da yenilen (toplam) gol ortalaması
6 Endonezya (Hollanda Doğu Hint Adaları olarak)
En çok karşılaşan takımlar
7 kez, Brezilya ile İsveç (1938, 1950, 1958, 1978, 1990 ve 1994'te iki kez) ve Almanya ile Yugoslavya / Sırbistan (1954, 1958, 1962, 1974, 1990, 1998 ve 2010)
En çok karşılaşan takımlar, Final maçları
3 kez: Arjantin ile Almanya (1986, 1990 ve 2014), 2 kez: Brezilya ile İtalya (1970 & 1994)
Yenilgisiz en çok turnuva sayısı
[15] 7, Brezilya (1958, 1962, 1970, 1978, 1986, 1994, 2002)
En çok maç kaybetmeden elenilen turnuva sayısı
[15] 3, İngiltere (1982, 1990,[16] 2006)
En çok maç kazanamadan elenilen turnuva sayısı
6, Meksika (1930, 1950, 1954, 1958, 1966, 1978) ve Bulgaristan (1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1998)
Bir turnuvada atılan en fazla gol
171 gol, 1998 ve 2014.
Bir turnuvada atılan en az gol
70 gol 1930 ve 1934.
Bir turnuvada atılan en fazla maç başına gol
maç başına 5.38 gol, 1954.
Bir turnuvada atılan en az maç başına gol
maç başına 2.21 gol, 1990.
Bir turnuvada gol atan oyuncuların en çok sayısı
111, 1998.
Bir turnuvada en az iki gol atan oyuncuların en çok sayısı
37, 1998.
Bir turnuvada en az üç gol atan oyuncuların en çok sayısı
21, 1954.
Bir turnuvada en az dört gol atan oyuncuların en çok sayısı
11, 1954.
Bir turnuvada en az beş gol atan oyuncuların en çok sayısı
6, 1994 - Hristo Stoiçkov ( Bulgaristan), Oleg Salenko ( Rusya), Romário ( Brezilya), Jürgen Klinsmann ( Almanya), Roberto Baggio ( İtalya) ve Kennet Andersson ( İsveç).
Bir turnuvada en az altı gol atan oyuncuların en çok sayısı
4, 1954 - Sándor Kocsis ( Macaristan), Erich Probst ( Avusturya), Max Morlock ( Batı Almanya) ve Josef Hügi ( İsviçre).
Bir turnuvada en az yedi gol atan oyuncuların en çok sayısı
2, 1970 - Gerd Müller ( Batı Almanya) ve Jairzinho ( Brezilya).
Bir turnuvada
En çok galibiyet
7, Brezilya, 2002
En az galibiyet alan şampiyon
3, Uruguay, 1950 (4 maçta); En çok maç kazanamayan şampiyon: 3, İtalya 1982 (7 maçta)
Şampiyon olmayıp en çok maç kazanan (üçüncülük maçı hariç)
6, Hollanda, 2010; En çok maç kazanamama: 5, Yugoslavya 1974, Arjantin 1974, Batı Almanya 1978, Belçika 1986, İrlanda 1990, Arjantin 1990.
En çok normal sürede kazanılamayan maç
6, Belçika, 1986 ve İngiltere, 1990.
En çok kaybeden
3 (28 takım, bunlardan sadece Meksika üç turnuvada bu durumda olmuştur: 1930, 1950 ve 1978)
En çok kaybeden şampiyon
1, Almanya, 1954 ve 1974; Arjantin, 1978 ve 2022; İspanya, 2010
Eski Dünya Kupası şampiyonlarına karşı en çok kazanan
3, Brezilya (1970), İtalya (1982), Arjantin (1986), Almanya (2010). Uzatmalar, tekrar, penaltılar ya da eleme olmadan bütün maçlarını kazanan: Uruguay 1930 (4 maç), Brezilya 1970 (6 maç) ve Brezilya 2002 (7 maç).
Maç kazanamadan alınan en iyi derece
son sekiz İrlanda (1990)
En fazla bir maç kazanılarak alınan en iyi derece
dördüncü İsveç (1938);[22] En çok gol atan: 27, Macaristan, 1954; En az gol yiyen: 0, İsviçre, 2006; En çok gol yiyen: 16, Güney Kore, 1954; Gol yemeden geçen en uzun süre: 517 dakika, İtalya, 1990; En çok gol averajı: +17, Macaristan, 1954; En çok gol averajıyla şampiyon: +14, Brezilya, 2002; En az gol averajı: -16, Güney Kore, 1954; En az gol averajıyla şampiyon: +6, İtalya, 1982, İspanya, 2010; En yüksek maç başına atılan gol ortalaması: 5.40, Macaristan, 1954; En yüksek maç başına averaj ortalaması: +3.2, Macaristan, 1954
En yüksek maç başına averaj ortalamasıyla şampiyon
+3.0, Uruguay, 1930
En çok gol atarak şampiyon
25, Almanya, 1954; En az gol atarak şampiyon: 8, İspanya, 2010; En az gol atarak finalist: 5, Arjantin, 1990; En az gol yiyerek şampiyon: 2, Fransa, 1998, İtalya, 2006, İspanya, 2010; En çok gol yiyerek şampiyon: 14, Almanya, 1954; En düşük maç başına atılan gol ortalamasıyla şampiyon: 1.14, İspanya, 2010; En çok yenilgisiz takım sayısı: 5, 2006 ( İsviçre, Arjantin, İngiltere, Fransa, İtalya); En az yenilgisiz takım sayısı: 0, 1954
Dünya Kupası finalleri için en çok eleme maçı oynayan
20, Uruguay (2002 & 2010)