Dünya Kupası istatistikleri

Takım: Oynanan maç/atılan gol

Tüm zamanlar

En çok maç oynama

99, Almanya

En az maç oynama

1, Endonezya (Hollanda Doğu Hint Adaları olarak)

En çok kazanma

67, Brezilya

En çok kaybetme

24, Meksika

En çok berabere kalma

21, İtalya

Kazanamadan veya berabere kalmadan en çok maç oynama

6, El Salvador

Kazanamadan en çok maç oynama

6, Bolivya, El Salvador, Honduras, Yeni Zelanda

İlk galibiyeti alana kadar oynanan en çok maç

17, Bulgaristan

En çok gol atma

210, Brezilya

En çok gol yeme

117, Almanya

En az gol atma

0, Kanada, Çin, Endonezya (Hollanda Doğu Hint Adaları olarak), Trinidad ve Tobago ve Kongo DC (Zaire olarak).

En az gol yeme

2, Angola

Gol atamadan en çok maç oynama

3, Kanada, Çin, Trinidad ve Tobago ve Kongo DC (Zaire olarak).

Gol yemeden en çok maç oynama

6, El Salvador, Yunanistan

En yüksek maç başına gol atma ortalaması

2.72, Macaristan

En düşük maç başına gol yeme ortalaması

0.67, Angola (2 gol / 3 maç);[14] En yüksek maç başına gol yeme ortalaması: 6 Endonezya (Hollanda Doğu Hint Adaları olarak)

En düşük maç başına atılan ya da yenilen (toplam) gol ortalaması

1 Angola

En yüksek maç başına atılan ya da yenilen (toplam) gol ortalaması

6 Endonezya (Hollanda Doğu Hint Adaları olarak)

En çok karşılaşan takımlar

7 kez, Brezilya ile İsveç (1938, 1950, 1958, 1978, 1990 ve 1994'te iki kez) ve Almanya ile Yugoslavya / Sırbistan (1954, 1958, 1962, 1974, 1990, 1998 ve 2010)

En çok karşılaşan takımlar, Final maçları

3 kez: Arjantin ile Almanya (1986, 1990 ve 2014), 2 kez: Brezilya ile İtalya (1970 & 1994)

Yenilgisiz en çok turnuva sayısı

[15] 7, Brezilya (1958, 1962, 1970, 1978, 1986, 1994, 2002)

En çok maç kaybetmeden elenilen turnuva sayısı

[15] 3, İngiltere (1982, 1990,[16] 2006)

En çok maç kazanamadan elenilen turnuva sayısı

6, Meksika (1930, 1950, 1954, 1958, 1966, 1978) ve Bulgaristan (1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1998)