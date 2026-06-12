CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" iddiaları kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 18 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonu sonrası Silivri belediyesi meclis çoğunluğu kimde, hangi partide? sorusu merak konusu oldu.

1 /6 Silivri Belediyesi’ne yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 18 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Balcıoğlu ile beraberindeki 17 kişi, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mali şube polisleri, belediye binasında arama yapıyor. İşte Silivri Belediyesi meclis üyesi dağılımı isim listesi.

2 /6 Silivri Belediyesi hangi partide, meclis çoğunluğu kimde? Yavuz ALÇI (CHP) Murat OKAN (CHP) Tan Hüseyin KIROĞLU (CHP) Sibel AYDIN IŞIKÖNDEŞ (CHP) Ebru AKGÜN PEKEL (CHP) Yalçın EKİCİ (CHP)

3 /6 Ebru ONUR (CHP) Mahmut YILDIZAYDIN (CHP) Önder ÇOLAK (CHP) Gökhan YONAT (CHP) Hatice GÖZEN (CHP)

4 /6 Niyazi YILDIRIM (CHP) Fatih ÇEPNİ (CHP) Cihan DEMİR (CHP) Elif YILMAZER (CHP) Şenol FİDAN (CHP) Rıza AKSU (CHP) Aykut BATUR (CHP) Ender UNUTAN ERSÖZLÜ (CHP) Nebahat İSKENDER (CHP)

5 /6 Celalettin YAZICI (AK PARTİ) Abdullah Salim ÇAVDAR (AK PARTİ) Harun ÇELİK (AK PARTİ) Dorukhan Enes KOCABAŞ (AK PARTİ) Semanur KEPENEK (AK PARTİ)