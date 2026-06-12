Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Silivri Belediyesi hangi partide, meclis çoğunluğu kimde?

Silivri Belediyesi hangi partide, meclis çoğunluğu kimde?

08:4012/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" iddiaları kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 18 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonu sonrası Silivri belediyesi meclis çoğunluğu kimde, hangi partide? sorusu merak konusu oldu.

Silivri Belediyesi’ne yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 18 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Balcıoğlu ile beraberindeki 17 kişi, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mali şube polisleri, belediye binasında arama yapıyor. İşte Silivri Belediyesi meclis üyesi dağılımı isim listesi.

Silivri Belediyesi hangi partide, meclis çoğunluğu kimde?

Yavuz ALÇI (CHP)

Murat OKAN (CHP)

Tan Hüseyin KIROĞLU (CHP)

Sibel AYDIN IŞIKÖNDEŞ (CHP)

Ebru AKGÜN PEKEL (CHP)

Yalçın EKİCİ (CHP)

Ebru ONUR (CHP)

Mahmut YILDIZAYDIN (CHP)

Önder ÇOLAK (CHP)

Gökhan YONAT (CHP)

Hatice GÖZEN (CHP)

Niyazi YILDIRIM (CHP)

Fatih ÇEPNİ (CHP)

Cihan DEMİR (CHP)

Elif YILMAZER (CHP)

Şenol FİDAN (CHP)

Rıza AKSU (CHP)

Aykut BATUR (CHP)

Ender UNUTAN ERSÖZLÜ (CHP)

Nebahat İSKENDER (CHP)

Celalettin YAZICI (AK PARTİ)

Abdullah Salim ÇAVDAR (AK PARTİ)

Harun ÇELİK (AK PARTİ)

Dorukhan Enes KOCABAŞ (AK PARTİ)

Semanur KEPENEK (AK PARTİ) 

Gökalp KALAYCI (MHP)

Murat GÜLER (MHP)

Deniz EDİS (MHP)

Sultan AŞKIN (MHP)

Görkem ERCAN (MHP)

#Silivri belediyesi
#Bora Balcıoğlu
#Silivri Belediyesi meclis üyeleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünya Kupası maç sonuçları goller ardı ardına geldi