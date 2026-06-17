Dost Katılım Bankası kimin, Bim banka mı kurdu?

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Türkiye’de 10.000.000.000 TL kuruluş sermayeli “Dost Katılım Bankası A.Ş.” ünvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.