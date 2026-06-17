Dost Katılım Bankası kimin, Bim banka mı kurdu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yeni bir katılım bankasının kurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. BDDK onayıyla BİM, Dost Katılım Bankası A.Ş ünvanıyla banka kurdu.
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Aralık 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamasında katılım bankası kurmak için BDDK’ya başvuru yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu.
BDDK’nın Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre banka isteğine onay çıktı. Açıklama şöyle: "Kurulun 11.06.2026 tarihli toplantısında, 10.06.2026 tarih E-43890421-101.01.01-192988 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Türkiye’de 10.000.000.000 TL kuruluş sermayeli “Dost Katılım Bankası A.Ş.” ünvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.