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İstanbul İmam Hatip Liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İstanbul İmam Hatip Liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri

14:3917/06/2026, Çarşamba
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İstanbul İmam Hatip Liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, LGS’nin ardından öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmeye başlandı. 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen LGS’nin sonuçları, 10 Temmuz’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adayların erişimine açılacak. Tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul’daki imam hatip liselerini tercih etmek isteyen öğrenciler; okulların taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini, sınavla veya sınavsız öğrenci alan liseleri ve boş kontenjan bilgilerini MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

13 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı sonuçlara çevrilirken, Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan İstanbul İmam Hatip Lisesi (güncel adıyla İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi), Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri de veliler ile öğrencilerin yakın takibine girdi.

Sınav sonuçları 10 Temmuz’da açıklanacak. 2026 LGS tercihleri, 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos’ta açıklanacak. İşte İstanbul İmam Hatip Liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI LGS SINAVLI/SINAVSIZ OKUL BOŞ KONTENJAN VE SINAVLI OKUL TABAN PUAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN

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