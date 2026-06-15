ABD'nin B-52 ağır bombardıman uçağı California'da düştü

ABD’nin California eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir B-52 bombardıman uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nün ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Bir ABD Hava Kuvvetleri B-52 Stratofortress uçağı, yerel saat 11.20'de Edwards hava sahasından havalandıktan kısa süre sonra düştü." ifadelerine yer verildi.

Acil durum ekiplerinin derhal olay yerine sevk edildiği belirtilen açıklamada, müdahale çalışmalarının sürdüğü ve yeni bilgilerin paylaşılacağı kaydedildi.

'BUFF' olarak adlandırılıyor

B-52'nin resmi adı Stratofortress nadiren kullanılır; gayriresmi olarak uçak genellikle BUFF olarak adlandırılmaktadır.

BUFF, en yaygın kullanılan takma adıdır. Açılımı genellikle "Big Ugly Fat Fellow" olarak yumuşatılarak verilir; ancak askeri jargonun daha kaba bir versiyonundan türemiştir.

Boeing B-52 Stratofortress

Boeing B-52 Stratofortress, ABD’nin en uzun süre görev yapan stratejik bombardıman uçaklarından biri olarak 70 yılı aşkın süredir hizmette bulunan bir hava platformudur.

Uçak, Boeing tarafından 1948’de tasarlandı, ilk uçuşunu 1952’de gerçekleştirdi ve 1955 yılında ABD Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Toplamda 744 adet üretilen B-52’ler, Soğuk Savaş döneminde nükleer caydırıcılığın temel unsurlarından biri olarak geliştirildi.

Yakıt ikmalsiz 14000 km uçuş menzili

Ses altı hızlarda uçabilen ve yaklaşık 15 kilometre irtifaya çıkabilen B-52'ler, Vietnam Savaşı’ndan Körfez Savaşı’na, Balkanlar’dan Afganistan ve 1991'de Irak'taki Çöl Fırtınası Operasyonu'na kadar çok sayıda çatışmada aktif olarak kullanıldı.

Havadan yakıt ikmali olmadan yaklaşık 14.000 km uçuş menzili, yüksek bomba kapasitesi ve havadan yakıt ikmali yeteneği sayesinde ABD’nin küresel operasyonlarında kritik rol oynadı.

100 milyon dolar değerinde

Maliyet açısından bakıldığında, üretildiği dönemde bir B-52’nin birim maliyeti yaklaşık 9–10 milyon dolar seviyesindeydi. Günümüz enflasyonuna göre bu rakam yaklaşık 80–100 milyon dolar seviyesine karşılık geliyor. Ancak modernizasyon programları (aviyonik, motor ve silah sistemleri güncellemeleri) nedeniyle uçak başına yaşam döngüsü maliyeti çok daha yukarı çıkabiliyor.

Bugün B-52’ler tamamen emekli edilmiş değil; aksine sürekli modernize edilerek kullanılmaya devam ediyor. ABD Hava Kuvvetleri, bu uçakların 2040’lar hatta 2050’ye kadar hizmette kalmasını planlıyor. Bu da B-52’yi, “eski bir tasarım ama sürekli yenilenen bir stratejik platform” haline getiriyor.







