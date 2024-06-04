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Dünya

Nükleer bomba taşıyabiliyor: B-52'ler Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdi

ABD Akdeniz'e iki adet stratejik bombardıman uçağı gönderdi. 22 Mayıs'ta Londra'ya iniş yapan B-52H'ler bugün Sicilya yakınlarında uçuş gerçekleştirdi.

Semih Kara
14:04 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hızla devam ederken Orta Doğu'da da tansiyon hızla yükseliyor. Son olarak ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52H Stratejik Bombardıman Uçakları, Akdeniz'de görüldü.



Londra'dan kalkış yaptılar


ABD, 22 Mayıs'ta Londra'daki İngiltere'ye ait hava üslerine 4 adet B-52H Stratejik Bombardıman Uçağı göndermişti. Bu uçakların 2 tanesi bugün sabah saatlerinde Londra'dan havalanarak Sicilya yakınlarına geldi. Bölgede uçuş gerçekleştiren uçakların tatbikat yaptığı değerlendiriliyor.


Londra'daki RAF Lakenheath Hava Üssü

Nükleer bomba taşıyabiliyor


B-52 Stratofortress uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının, nükleer bomba taşıyabilme özelliği de bulunuyor. İlk uçuşunu 15 Nisan 1952'de yapan B-52, Soğuk Savaş döneminde SSCB topraklarına nükleer bomba taşınabilmesi için geliştiirlmişti.



Yakıt uçakları eşlik ediyor


Polonya'dan havalanan ve yine ABD'ye ait olan 2 adet havadan yakıt ikmal uçağının da B-52H'lere eşlik ettiği görülüyor.


Uçakların radar görüntüsü.
#ABD
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#İsrail
#Akdeniz
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