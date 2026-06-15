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DGS 2026 ne zaman yapılacak? Sınav tarihi ve giriş belgesi açıklama zamanı

DGS 2026 ne zaman yapılacak? Sınav tarihi ve giriş belgesi açıklama zamanı

22:3815/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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DGS 2026 ne zaman yapılacak? Sınav tarihi ve giriş belgesi açıklama zamanı
DGS 2026 ne zaman yapılacak? Sınav tarihi ve giriş belgesi açıklama zamanı

DGS 2026 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri hangi tarihte yayımlanacak? ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı 19 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak; sınav yerleri henüz açıklanmazken adayların bina ve salon bilgilerinin yer alacağı DGS sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM’den gelecek resmî duyuruya çevrildi. DGS 2026 başvuru ve sınav takvimi, giriş belgesi tarihi, sınavın soru dağılımı ve adayların merak ettiği ayrıntılar haberimizde.

DGS 2026, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 19 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınava giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih henüz açıklanmazken adaylar, sınav yerlerini ÖSYM’nin duyurusuyla öğrenecek.

DGS 2026 ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı, 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. DGS 2026’ya katılacak adaylara sayısal ve sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik bir yetenek testi uygulanacak.

Sınavla ilgili duyurular ve adayların sınav merkezlerine ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin resmî kanalları üzerinden yayımlanacak.

DGS 2026 sınav giriş yerleri açıklandı mı?

DGS 2026 sınav giriş yerleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Adayların sınava katılacakları bina ve salon bilgileri, sınava giriş belgelerinin erişime açılmasıyla belli olacak.

ÖSYM, merkezi sınavlara ait giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 ila 12 gün önce adayların erişimine açıyor. Ancak DGS 2026 için belgenin yayımlanacağı kesin tarih, kurumun resmî duyurusuyla netleşecek.

Sınava giriş belgesi nereden alınacak?

ÖSYM’nin duyurusunun ardından adaylar, sınava giriş belgelerine Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebilecek. Belgede adayın sınava katılacağı merkez, bina ve salon bilgileri yer alacak.

DGS 2026 sınavının kapsamı

DGS 2026’da adaylara toplam 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel yetenek testi uygulanacak. Testin temel amacı, lisans eğitimindeki başarıda etkili olan muhakeme becerilerini ölçmek olacak.

Sınavın kapsamına ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:

  • Adaylara toplam 100 soru yöneltilecek.
  • Testte 50 sayısal soru bulunacak.
  • Testte 50 sözel soru yer alacak.
  • Sorular, sayısal ve sözel akıl yürütme becerilerini ölçecek.
  • Test, ön lisans programlarında edinilen alan bilgilerini doğrudan ölçmeyecek.
  • Sorular, farklı ön lisans programlarından mezun adayların cevaplayabileceği nitelikte hazırlanacak.

DGS 2026 sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe ilişkin henüz resmî bir açıklama bulunmuyor. Adayların sınav yeri ve belge duyuruları için ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

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