ÖSYM DUYURDU: KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 KPSS Lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT başvuru takvimi belli oldu

2026 KPSS başvuru tarihleri, lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına katılacak adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz’da başlayacak; ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları ise farklı tarihlerde alınacak. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek, sınavlar hangi tarihlerde yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte KPSS 2026 başvuru, sınav ve sonuç takviminin tüm ayrıntıları…

1 /8 2026 KPSS başvuru tarihleri, lisans, ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi oturumlarına katılacak adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM takvimine göre ilk başvuru süreci, KPSS Lisans için 1 Temmuz 2026’da başlayacak.

2 /8 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), farklı eğitim düzeyleri ve alanlara yönelik oturumlarla gerçekleştirilecek.

2026 KPSS başvuru tarihleri, lisans düzeyinde sınava girecek adaylar için 1 Temmuz’da başlayacak. Ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise ayrı tarihlerde alınacak.

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4 /8 2026 KPSS Lisans başvuru ve sınav takvimi

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans takvimi şöyle:

Başvuru tarihleri: 1-13 Temmuz 2026 Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı: 6 Eylül 2026 Alan Bilgisi sınavları: 12-13 Eylül 2026 Sonuç tarihi: 7 Ekim 2026

5 /8 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman?

2026 KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav başvurularını 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.

Başvuru tarihleri: 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 Sınav tarihi: 4 Ekim 2026 Sonuç tarihi: 30 Ekim 2026

6 /8 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

Ortaöğretim mezunlarına yönelik 2026 KPSS oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

Başvuru tarihleri: 27 Ağustos-8 Eylül 2026 Sınav tarihi: 25 Ekim 2026 Sonuç tarihi: 19 Kasım 2026

7 /8 2026 KPSS DHBT başvuruları ne zaman?

Din hizmetleri alanında görev almak isteyen adaylara yönelik Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.

Başvuru tarihleri: 22-30 Eylül 2026 Sınav tarihi: 1 Kasım 2026 Sonuç tarihi: 25 Kasım 2026