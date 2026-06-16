Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele edecek siyah-beyazlılar; Benfica, Anderlecht, PAOK, Viktoria Plzeň, Midtjylland ve Maccabi Tel Aviv’in de aralarında bulunduğu takımlardan biriyle eşleşecek. Beşiktaş’ın rakibi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak kura çekiminin ardından netleşirken ikinci eleme turunun ilk maçları 23 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak.

1 /5 Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlıların rakibi, yarın İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle netleşecek.

2 /5 Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri belli oldu

2026-2027 sezonunda Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri, birinci eleme turu kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşti.

Turnuvaya ikinci eleme turundan katılacak siyah-beyazlı ekip, rakibinin belirlenmesi için yarın UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde yapılacak kura çekimini bekleyecek.

Beşiktaş, 2025-2026 Süper Lig sezonunu dördüncü sırada tamamlamıştı. Türkiye Kupası’nı ligi üçüncü sırada bitiren Trabzonspor’un kazanmasıyla siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde etmişti.

3 /5 Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda karşılaşabileceği takımlar ve eşleşmeler şöyle:

Benfica

Vojvodian-Ferencvaros eşleşmesinin galibi

Viktoria Plzeň

Midtjylland

Karabağ-Vestri eşleşmesinin galibi

Maccabi Tel Aviv

Anderlecht

Pafos

PAOK

4 /5 Kura çekimi Nyon’da yapılacak

Beşiktaş’ın ikinci eleme turundaki rakibinin belirleneceği kura çekimi, yarın UEFA’nın Nyon’daki merkezinde gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunun maç takvimi ise şu şekilde:

İlk maçlar: 23 Temmuz 2026

Rövanş maçları: 30 Temmuz 2026

Kura çekiminin ardından Beşiktaş’ın rakibiyle birlikte ilk karşılaşmayı iç sahada mı yoksa deplasmanda mı oynayacağı da netlik kazanacak.