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Dünya Kupası maç programı 16 Haziran 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası’nda bugün kimler oynuyor? İşte maç saatleri ve kanalları

Dünya Kupası maç programı 16 Haziran 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası’nda bugün kimler oynuyor? İşte maç saatleri ve kanalları

20:4216/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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16 Haziran maç programı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nı takip eden futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. “Bugün hangi maçlar var, Dünya Kupası maçları saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?” sorularının yanıtı belli oldu. Fransa-Senegal karşılaşmasının öne çıktığı programda Suudi Arabistan-Uruguay ve İran-Yeni Zelanda maçları tamamlanırken, Irak-Norveç, Arjantin-Cezayir ve Avusturya-Ürdün mücadeleleri 17 Haziran’ın ilk saatlerinde oynanacak. İşte 16 Haziran 2026 Salı günü Dünya Kupası maç programı, güncel sonuçlar, başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri…

16 Haziran maç programı kapsamında 2026 FIFA Dünya Kupası’nda I ve J gruplarındaki karşılaşmalar oynanıyor. Fransa-Senegal maçı bu akşam, Irak-Norveç, Arjantin-Cezayir ve Avusturya-Ürdün karşılaşmaları ise 17 Haziran’ın ilk saatlerinde ekrana gelecek.


16 Haziran maç programı


Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda 16 Haziran Salı gününün maç programı belli oldu. Günün programında I ve J gruplarındaki karşılaşmalar yer alıyor.


Türkiye saatiyle 01.00’de başlayan Suudi Arabistan-Uruguay karşılaşması 1-1, saat 04.00’te oynanan İran-Yeni Zelanda mücadelesi ise 2-2 sona erdi.


Günün devamında Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı yayımlanacak.



16 Haziran Dünya Kupası maçları


Günün maç programı ve sonuçları şöyle:


  • 01.00 | Suudi Arabistan 1-1 Uruguay: Maç sona erdi.
  • 04.00 | İran 2-2 Yeni Zelanda: Maç sona erdi.
  • 22.00 | Fransa-Senegal: TRT 1

17 Haziran’ın ilk saatlerinde oynanacak maçlar


16 Haziran’ı 17 Haziran’a bağlayan gece üç karşılaşma oynanacak. Irak-Norveç mücadelesi TRT Spor’dan, Arjantin-Cezayir ve Avusturya-Ürdün maçları ise TRT 1’den canlı yayımlanacak.


  • 01.00 | Irak-Norveç: TRT Spor
  • 04.00 | Arjantin-Cezayir: TRT 1
  • 07.00 | Avusturya-Ürdün: TRT 1



Gecenin öne çıkan karşılaşmaları


Günün dikkat çeken mücadelelerinden birinde Fransa, Afrika temsilcisi Senegal ile karşılaşacak. Son şampiyon unvanıyla turnuvada yer alan Arjantin ise 17 Haziran Çarşamba günü saat 04.00’te Cezayir karşısına çıkacak.


Program, Avusturya ile Ürdün arasında saat 07.00’de başlayacak karşılaşmayla devam edecek.

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