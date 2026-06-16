2026 YKS’ye kaç kişi girecek? ÖSYM TYT, AYT ve YDT aday sayıları açıklandı

En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında





ÖSYM Başkanı Ersoy, sınava başvuran en genç adayın 16, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğunu açıkladı. YKS’ye başvuran 50 yaş ve üzerindeki adayların sayısı 20 bin 158 olarak kayıtlara geçti.





Başvuru yapan adayların 1 milyon 324 bin 509’unu kadınlar, 1 milyon 101 bin 119’unu ise erkekler oluşturdu.





Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı 83 bin 741 oldu.





10 bin 880 aday sınav ücretinden muaf tutuldu





Şehit ve gazi yakınları ile gaziler, sınav, başvuru hizmeti ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 10 bin 880 adaydan sınav ücreti alınmadı.