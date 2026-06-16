2026 YKS’ye kaç kişi girecek? ÖSYM TYT, AYT ve YDT aday sayıları açıklandı

2026 YKS aday sayısı, sınav tarihleri ve oturumlara katılacak kişi sayıları ÖSYM tarafından açıklandı. 20-21 Haziran’da uygulanacak YKS’ye 2 milyon 425 bin 628 aday başvururken, TYT, AYT ve YDT oturumlarının saatleri, engelli adaylara sağlanacak destekler, görevli sayıları ve sınavın düzenleneceği merkezler de belli oldu. Peki, 2026 YKS’ye kaç kişi girecek, sınav saat kaçta başlayacak ve hangi oturuma kaç aday katılacak? İşte ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un açıkladığı YKS başvuru istatistikleri ve sınava ilişkin tüm ayrıntılar...
2026 YKS aday sayısı ve sınavın uygulanacağı merkezlere ilişkin ayrıntılar açıklandı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek sınava 2 milyon 425 bin 628 aday başvururken, üç oturumda 600 binden fazla görevli yer alacak.
2026 YKS aday sayısı belli oldu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 20-21 Haziran tarihlerinde üç oturum hâlinde uygulanacak. 2026 YKS aday sayısı, Temel Yeterlilik Testi’ne yapılan başvurulara göre 2 milyon 425 bin 628 olarak açıklandı.
ÖSYM’nin açıklamasına göre sınav, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa ile Türkiye genelindeki 81 ilde bulunan 254 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.
YKS oturumları saat kaçta başlayacak?
YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak. TYT’ye 2 milyon 425 bin 628 aday katılacak.
Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te; Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45’te uygulanacak.
Oturumlara katılacak aday sayıları şöyle:
TYT: 2 milyon 425 bin 628 aday
AYT: 1 milyon 627 bin 960 aday
YDT: 203 bin 639 aday
YDT’ye en fazla başvuru İngilizce alanından yapıldı
Yabancı Dil Testi’ne başvuran adayların büyük bölümünü İngilizce alanından sınava girecekler oluşturdu.
Dillere göre başvuru sayıları şu şekilde açıklandı:
İngilizce: 195 bin 51
Arapça: 4 bin 178
Almanca: 2 bin 550
Rusça: 941
Fransızca: 919
YDT’ye beş dil alanında toplam 203 bin 639 aday katılacak
921 bin 248 aday ilk kez YKS’ye girecek
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl 921 bin 248 adayın YKS’ye ilk kez başvurduğunu bildirdi.
Adayların sınava başvuru sayılarına göre dağılımı şöyle:
İlk kez başvuranlar: 921 bin 248
İkinci kez başvuranlar: 665 bin 113
Üçüncü kez başvuranlar: 447 bin 67
Dördüncü kez başvuranlar: 198 bin 904
Beş veya daha fazla kez başvuranlar: 193 bin 296
En fazla başvuru Anadolu lisesi mezunlarından
Sınava başvuran adayların 978 bin 408’ini Anadolu lisesi mezunları oluşturdu. Meslek lisesi mezunu 514 bin 809, açık öğretim lisesi mezunu 294 bin 52 aday YKS’ye başvurdu.
Başvuruların mezun olunan lise türüne göre dağılımı şöyle:
Anadolu lisesi: 978 bin 408
Meslek lisesi: 514 bin 809
Açık öğretim lisesi: 294 bin 52
İmam hatip lisesi: 186 bin 800
Fen lisesi: 104 bin 273
Diğer lise türleri: 347 bin 286
En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
ÖSYM Başkanı Ersoy, sınava başvuran en genç adayın 16, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğunu açıkladı. YKS’ye başvuran 50 yaş ve üzerindeki adayların sayısı 20 bin 158 olarak kayıtlara geçti.
Başvuru yapan adayların 1 milyon 324 bin 509’unu kadınlar, 1 milyon 101 bin 119’unu ise erkekler oluşturdu.
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı 83 bin 741 oldu.
10 bin 880 aday sınav ücretinden muaf tutuldu
Şehit ve gazi yakınları ile gaziler, sınav, başvuru hizmeti ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 10 bin 880 adaydan sınav ücreti alınmadı.
Engelli adaylara ek süre ve yardımcı personel desteği
2026 YKS’ye 15 bin 360 engelli aday başvurdu. ÖSYM, engelli adayların sınav sürecinde olumsuzluk yaşamaması için sınav binaları ve salonlarında gerekli düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.
Adayların sağlık raporlarının ve bireysel ihtiyaçlarının değerlendirilmesi sonucunda ihtiyaç duyanlara ek süre ve yardımcı personel desteği sağlanacak.
Dört ilçede ilk kez YKS yapılacak
YKS, bu yıl Antalya’nın Gazipaşa, Konya’nın Ilgın, Aydın’ın Kuşadası ve Trabzon’un Of ilçelerinde ilk kez düzenlenecek.
Sınav oturumlarında kullanılacak bina ve salon sayıları şöyle:
TYT: 7 bin 202 bina, 134 bin 675 salon
AYT: 4 bin 400 bina, 86 bin 761 salon
YDT: 746 bina, 9 bin 702 salon
Sınavda 600 binden fazla görevli yer alacak
YKS’nin üç oturumunda 600 binden fazla sınav görevlisi görev yapacak. Sınav süreci emniyet birimleriyle koordineli olarak yürütülecek ve yaklaşık 50 bin emniyet personeli sahada bulunacak.
Oturumlara göre görevli sayıları şu şekilde:
- TYT: 340 bin 321 görevli
- AYT: 227 bin 380 görevli
- YDT: 32 bin 598 görevli
ÖSYM Başkanı Ersoy, sınav organizasyonunu yalnızca rutin bir görev olarak görmediklerini belirterek, YKS’nin aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.
Milli sporcular Belgrad’da sınava girecek
Sırbistan’ın Zlatibor kentinde düzenlenecek ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek sekiz milli sporcu için Belgrad’da TYT ve AYT uygulanacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda alınan kararla sporcular, Türkiye ile eş zamanlı ve aynı sınav koşullarında YKS’ye katılacak.
ÖSYM Başkanı Ersoy’dan adaylara uyarılar
ÖSYM Başkanı Ersoy, adaylara sınav öncesinde beslenme düzenlerine dikkat etmeleri, kaygılarını artırabilecek düşünce ve ortamlardan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.
Adayların sınav heyecanı yaşamasının doğal olduğunu belirten Ersoy, ailelerin de bu süreçte adayları desteklemesinin ve kaygıdan uzak tutmasının önem taşıdığını kaydetti.