Fransa Senegal maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler açıklandı mı, Mbappe ve Mane oynuyor mu?

Fransa Senegal maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu’nun ilk haftasında futbolseverleri ekran başına taşıyacak. Fransa ile Senegal’in karşı karşıya geleceği maçın tarihi, başlama saati, canlı yayınlanacağı kanal ve açıklanan ilk 11’ler belli oldu. Peki Fransa Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte New York New Jersey Stadı’nda oynanacak mücadeleye ilişkin tüm ayrıntılar…

1 /6 Fransa Senegal maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu’nun ilk haftasında New York/New Jersey Stadı’nda oynanacak. TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

2 /6 Fransa Senegal maçı ne zaman?

Fransa Senegal maçı, 16 Haziran 2026 Salı günü ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York/New Jersey Stadı’nda oynanacak. I Grubu’ndaki mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki ilk maçlarına çıkacak iki takım da grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Karşılaşmaya ilişkin temel bilgiler şöyle:

Maç: Fransa-Senegal

Tarih: 16 Haziran 2026 Salı

Saat: 22.00

Stat: New York/New Jersey Stadı

Grup: I Grubu

Yayın: TRT 1

3 /6 Fransa Senegal maçı hangi kanalda?

Fransa ile Senegal arasındaki Dünya Kupası karşılaşması TRT 1’den canlı yayımlanacak.

4 /6 Fransa Senegal maçının ilk 11’leri

Karşılaşmada sahaya çıkacak ilk 11’ler açıklandı.

Fransa’nın ilk 11’i

Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Olise, Dembele, Doue, Mbappe.

Senegal’in ilk 11’i

Mendy, Diouf, Niakhate, Koulibaly, Diatta, Pape Gueye, Idrissa Gueye, Camara, Mane, Jackson, Sarr.

5 /6 Fransa’nın hücum hattında yıldız isimler

Fransa’nın eski kaptanlarından Didier Deschamps’ın teknik direktörlüğünü yaptığı takımda Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Desire Doue gibi isimler bulunuyor.

Tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan alternatifli kadrosuyla dikkati çeken Fransa, 2018’de kazandığı Dünya Kupası’nın ardından 2022’de final oynadı. FIFA dünya sıralamasında üçüncü sırada bulunan Fransa, turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor.

Fenerbahçe forması giyen ve Fransa’nın 2018 Dünya Kupası şampiyonluğunda görev alan N’Golo Kante de turnuva kadrosunda yer alıyor.