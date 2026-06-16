KÜLTÜR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2026: Kültür Bakanlığı 4/B sözleşmeli personel alımı için aranan şartlar neler? İşte başvuru tarihleri ve aranan nitelikler

Denklik belgesi başvuru sırasında yüklenecek





Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan ve ilan edilen öğrenim şartı için denklik belgesi sunması gereken adayların, belgelerini başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekiyor.





Denklik belgesinin .pdf veya .jpeg formatında hazırlanarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesindeki “Denklik Belgesi” alanına eklenmesi isteniyor.





Başvurular, 3 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Adayların başvuru öncesinde hem genel koşulları hem de tercih edecekleri pozisyona ilişkin özel şartları kontrol etmesi gerekiyor.