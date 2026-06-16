KÜLTÜR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2026: Kültür Bakanlığı 4/B sözleşmeli personel alımı için aranan şartlar neler? İşte başvuru tarihleri ve aranan nitelikler

Kültür Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için beklenen 2026 yılı ilanı yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 72 kişinin istihdam edileceği alımda başvurular 19 Haziran’da başlayacak, 3 Temmuz’da sona erecek; adayların başvuru tarihleri, genel şartlar, 4/B koşulları ve denklik belgesiyle ilgili ayrıntıları dikkatle incelemesi gerekecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 yılında 72 sözleşmeli personel istihdam edecek. Kültür Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları 19 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kültür Bakanlığı 72 sözleşmeli personel alacak
Kültür Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru takvimi ve adaylarda aranacak genel şartlar açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 72 sözleşmeli personel alınacak.
Başvurular 19 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 3 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Adayların başvurdukları pozisyon için belirlenen genel ve özel koşulları birlikte karşılaması gerekecek.
Kültür Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Kültür ve Turizm Bakanlığının sözleşmeli personel alımı için belirlediği başvuru takvimi şöyle:
- Başlangıç tarihi: 19 Haziran 2026
- Son başvuru tarihi: 3 Temmuz 2026
- Alınacak personel sayısı: 72
Adaylar, başvuru işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek.
Kültür Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları neler?
Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları ve başvurulan pozisyona ait özel koşulları taşıması gerekiyor.
Başvuracak adaylarda aranan genel nitelikler şunlar:
- Türk vatandaşı olmak,
- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Kasten işlenen bir suç nedeniyle bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezasına mahkûm olmamak,
- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
- Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma veya hileli iflas suçlarından hüküm giymemiş olmak,
- İhaleye veya edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak,
- Herhangi bir kamu kurumunda 4/B statüsünde sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1. maddesindeki istisnalar dışında, sözleşmesi feshedilen adaylar için fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak,
- Erkek adaylar açısından askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini tamamlamış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevin sürekli olarak yerine getirilmesine engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Denklik belgesi başvuru sırasında yüklenecek
Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan ve ilan edilen öğrenim şartı için denklik belgesi sunması gereken adayların, belgelerini başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekiyor.
Denklik belgesinin .pdf veya .jpeg formatında hazırlanarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesindeki “Denklik Belgesi” alanına eklenmesi isteniyor.
Başvurular, 3 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Adayların başvuru öncesinde hem genel koşulları hem de tercih edecekleri pozisyona ilişkin özel şartları kontrol etmesi gerekiyor.