ÖSYM, 2026-YÖKDİL/2 başvurularını 16 Haziran itibarıyla almaya başladı. 9 Ağustos’ta yapılacak sınav için 1.200 TL başvuru ücreti ödenecek, normal başvuru süreci 24 Haziran’da sona erecek.

YÖKDİL/2 başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YÖKDİL/2 başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Adaylar, başvurularını 16-24 Haziran 2026 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri, Aday İşlemleri Sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.

Sınav, 9 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.15’te uygulanacak. Toplam 80 sorunun yöneltileceği sınavda adaylara 180 dakika süre verilecek.

YÖKDİL/2 sınav ücreti ne kadar?

2026-YÖKDİL/2 için sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlendi. Normal başvuru döneminde ücret ödeme işlemleri için son gün 25 Haziran 2026 olacak.

Sınava ilişkin önemli tarihler ve bilgiler şöyle:

Başvuru tarihleri: 16-24 Haziran 2026

Sınav ücretini ödemek için son gün: 25 Haziran 2026

Sınav tarihi: 9 Ağustos 2026

Sınav başlangıç saati: 10.15

Sınav süresi: 180 dakika

Soru sayısı: 80

Sınav ücreti: 1.200 TL

Geç başvuru günü: 30 Haziran 2026

Geç başvuru gününde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Bu dönemde başvuru yapan adayların ödemelerini aynı gün içerisinde ÖSYM’nin internet sitesindeki “Ödemeler” alanından kredi kartı veya banka kartıyla tamamlaması gerekecek.

YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, YÖKDİL/2 başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemleri şu kanallardan yapılabilecek:

ÖSYM Başvuru Merkezleri

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2026-YÖKDİL/2 Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formu’na ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Kılavuzun basılı dağıtımı veya satışı yapılmayacak.

Sınav ücreti nasıl yatırılacak?

Adayların başvuru bilgilerini sisteme kaydettikten sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Ödemeler, kılavuzda belirtilen bankalar veya ÖSYM’nin e-İşlemler bölümündeki “Ödemeler” alanı üzerinden yapılabilecek.

Banka şubesinden ödeme yapacak adayların, başvuruda kullandıkları T.C. kimlik numarası ile ad ve soyadı bilgilerini banka görevlisine bildirmeleri gerekiyor. Dekont üzerindeki kimlik veya yabancı uyruklu numarası, ad, soyadı ve sınav bilgilerinin kontrol edilerek belgenin saklanması önem taşıyor.

Adaylar banka şubelerinin yanı sıra ATM ve internet bankacılığı kanallarını da kullanabilecek. Yurt dışından başvuru yapacak adaylar ise sınav ücretini başvuru süresi içinde kredi kartı veya banka kartıyla Türk lirası olarak yatıracak.

Bankadan yapılacak ödemeler, belirtilen son ödeme gününde mesai saati bitiminde sona erecek. ÖSYM’nin ödeme sistemi, ATM veya internet bankacılığı üzerinden yapılacak işlemler ise aynı gün saat 23.59’a kadar gerçekleştirilebilecek.

Ücret yatırılmazsa başvuru geçersiz sayılacak

Başvuru bilgilerinin sisteme kaydedilmesi tek başına sınava başvuru için yeterli olmayacak. Sınav ücretini belirtilen süre içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış sayılacak ve sistemdeki başvuru kayıtları silinecek.

Bu adaylar için sınav binası ve salonu ataması yapılmayacak, Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecek. Adayların işlemlerini tamamladıktan sonra başvuru bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol etmeleri ve başvuru kayıtlarının bir dökümünü saklamaları gerekiyor.

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz kabul edilen ya da aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların yatırdığı ücretler iade edilmeyecek ve başka bir sınava devredilmeyecek.

YÖKDİL/2’ye kimler başvurabilir?

Sınava, Yükseköğretim Kurulu ve bağlı kurumları ile yabancı dil yeterliliğini kendi mevzuatı kapsamında kabul eden kurum ve kuruluşların aradığı yabancı dil şartını belgelemek isteyen adaylar katılabilecek.

YÖKDİL/2’de kaç soru sorulacak?

YÖKDİL/2’de çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler uygulanacak. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama alanlarından toplam 80 soru yöneltilecek.

Adaylara soruları yanıtlamaları için 3 saat, yani 180 dakika süre tanınacak. Sınav sırasında sözlük veya sözlük işlevi gören yardımcı araçların kullanılmasına izin verilmeyecek.