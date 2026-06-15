HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2026: En güzel resimli, kısa, anlamlı ve dualı Muharrem ayı tebrik sözleri

Muharrem ayı mesajları 2026 seçenekleri, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 16 Haziran Salı günü başlayacak Hicri yılbaşı öncesinde sevdiklerine iyi dileklerini ve dualarını iletmek isteyenler tarafından araştırılıyor. En güzel, kısa, uzun, anlamlı, dualı ve resimli Hicri yılbaşı mesajları; aileye, arkadaşa ve yakınlara gönderilebilecek farklı tebrik sözlerinden oluşuyor. Siz de Muharrem ayına özel mesajlar arasından dilediğinizi seçerek WhatsApp, SMS ve Instagram üzerinden paylaşabilir, yeni Hicri yıl için sağlık, huzur, bereket ve hayır dileklerinizi sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz.

1 /8 Muharrem ayı mesajları 2026 yılında Hicri yılbaşını sevdikleriyle birlikte karşılamak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte WhatsApp, SMS ve Instagram üzerinden paylaşabileceğiniz kısa, anlamlı, dualı ve farklı Hicri yılbaşı mesajları.

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2026 Hicri yılbaşı ne zaman?

Muharrem ayı mesajları 2026 seçenekleri, Hicri yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem, 16 Haziran 2026 Salı günü başlayacak.

Yeni Hicri yılı güzel dilekler ve dualarla karşılamak isteyenler, hazırladıkları mesajları yakınlarına WhatsApp, SMS ve Instagram gibi iletişim kanalları üzerinden gönderebilecek.

Hicri yılbaşına ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:

Hicri yılbaşı: 16 Haziran 2026 Salı Hicri tarih: 1 Muharrem 1448



3 /8 Resimli Muharrem ayı mesajları Muharrem ayının bereketi, huzuru ve rahmeti üzerinize olsun. Hicri yılınız mübarek olsun.

Yeni Hicri yılın size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini dilerim.

Muharrem ayı kalplerimize huzur, hayatımıza manevi güç versin.

Hicri yılbaşınız mübarek, dualarınız kabul ve yolunuz açık olsun.

Bu mübarek ayda edilen duaların kabul olması dileğiyle Hicri yılbaşınızı kutlarım.

Muharrem ayının feyzi evinize, huzuru gönlünüze dolsun.

Yeni Hicri yıl, hayatınıza hayırlı başlangıçlar ve güzellikler getirsin.

Muharrem ayının bereketi tüm sevdiklerinizle birlikte üzerinize olsun.

4 /8 Kısa ve anlamlı Hicri yılbaşı mesajları Hicri yılbaşınız hayırlı ve mübarek olsun.

Yeni Hicri yıl sağlık, huzur ve mutluluk getirsin.

Muharrem ayının rahmeti üzerinize olsun.

Dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolu olsun.

Yeni Hicri yılınız hayırlara vesile olsun.

Muharrem ayı evinize bereket, kalbinize huzur getirsin.

Bu mübarek zaman dilimi gönlünüze sükûnet versin.

Yeni Hicri yılınız kutlu, her gününüz hayırlı olsun.

Muharrem ayı manevi yenilenmeye vesile olsun.

Hicri yılbaşınız sevdiklerinizle birlikte huzur içinde geçsin.

5 /8 Muharrem ayı kutlama mesajları Muharrem ayı sabır ve şükür duygularımızı güçlendirsin.

Yeni Hicri yıl geçmişin yüklerinden arınmaya ve yeni başlangıçlara vesile olsun.

Allah bu mübarek ayda kalbinize huzur, evinize bereket versin.

Muharrem ayının hikmeti hayatınıza yön, gönlünüze ferahlık versin.

Yeni Hicri yıl sağlık, huzur, başarı ve hayırlı gelişmeler getirsin.

Bu mübarek ayda kalplerimiz iyilik, merhamet ve sevgiyle dolsun.

Hicri yılbaşınız mübarek olsun. Her gününüz güzellik ve hayırla geçsin.

Muharrem ayının manevi iklimi tüm sevdiklerinizi kuşatsın.

Yeni Hicri yılın size ve ailenize huzur getirmesini dilerim.

Muharrem ayı dualarımızın kabulüne ve gönüllerimizin ferahlamasına vesile olsun

6 /8 Dualı Muharrem ayı mesajları Hicri yeni yılımız ve Muharrem-i Şerif ayımız mübarek olsun.

Rabbim, Hicri yeni yılı bütün İslam âlemi için hayırlara vesile kılsın.

Allah, yeni Hicri yılda İslamiyet’i doğru anlamayı ve hakkıyla yaşamayı nasip etsin. Âmin.

Rabbim, korktuklarımızdan emin olmayı ve hayırlı dileklerimize kavuşmayı nasip etsin. Hicri yılbaşımız mübarek olsun.

Yeni Hicri yılda yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi ve hayatınızdan huzur eksik olmasın.

Rabbim, Hicri yılın her gününü razı olacağı amellerle geçirmeyi nasip etsin. Âmin.

Allah, bu mübarek ayda bütün hastalara şifa, dertlilere deva ve sıkıntıda olanlara ferahlık versin.

Rabbim, dualarımızı kabul, amellerimizi makbul ve geleceğimizi hayırlı eylesin.

Yüce Allah, bizleri affetsin ve açılan ellerimizi rahmet kapısından boş çevirmesin.

Rabbim, bu yeni yılda bize helal rızık, huzur ve bereket ihsan etsin.

Allah, bizleri nefsimizin kötülüklerinden ve her türlü yanlıştan korusun.

Hicri yeni yılın ümmet-i Muhammed için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Rabbim, bütün İslam âlemine sonsuz hazinesinden sağlık, huzur ve güzellikler bahşetsin.

Yeni Hicri yılın size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk, sevgi ve huzur getirmesini dilerim.

Rabbim, bizleri kendisine layık kul ve Peygamberimize layık ümmet eylesin. Âmin.

7 /8 Uzun Hicri yılbaşı mesajları

Muharrem ayının manevi huzurunun gönüllerimizi kuşatmasını, yeni Hicri yılın bütün insanlık için sağlık, barış ve hayırlar getirmesini dilerim. Hicri yılbaşınız mübarek olsun.

Yeni Hicri yılın size ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Rabbim dualarınızı kabul, amellerinizi makbul eylesin.

Muharrem ayının bereketi evinizden, huzuru gönlünüzden eksik olmasın. Yeni Hicri yılın hayırlı başlangıçlara ve güzel gelişmelere vesile olmasını dilerim.

Rabbim, yeni Hicri yılda bizlere doğruyu anlamayı, iyiliği çoğaltmayı ve her günümüzü hayırlı amellerle değerlendirmeyi nasip etsin. Hicri yılbaşımız mübarek olsun.

Allah, Muharrem ayı vesilesiyle kalplerimize huzur, evlerimize bereket ve hayatımıza güzellikler ihsan etsin. Bütün dualarınızın kabul olması dileğiyle Hicri yılbaşınızı kutlarım.