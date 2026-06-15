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Kabine toplantısı başladı: İşte zirvenin ana gündem maddesi

Kabine toplantısı başladı: İşte zirvenin ana gündem maddesi

11:4015/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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Kabine Beştepe'de toplandı
Kabine Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantının ana gündem maddesini ABD ile İran arasındaki müzakerelerde gelinen son nokta oluşturacak. Ayrıca NATO Zirvesi hazırlıkları, Terörsüz Türkiye süreci ve küresel gelişmelerin ekonomiye etkileri de Kabine'de ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Kabine'nin gündeminde dış politikadan ekonomiye, terörle mücadeleden NATO Zirvesi hazırlıklarına kadar birçok kritik başlık yer alıyor.

Toplantıda özellikle ABD ile İran arasında yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

Zirvenin ana gündem maddesi: ABD ve İran müzakeresi

ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler Kabine'de konuşulacak ilk maddeler arasında yer alacak. Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik temaslar ve bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölge ülkeleri ve taraflarla gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında müzakerelerde gelinen son durum değerlendirilecek.

NATO Zirvesi hazırlıkları

Kabinede, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları da gündeme gelecek. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve öncesinde yapılan hazırlıklar gözden geçirilecek. Toplantıda zirvenin gündem başlıkları ve alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin detaylı değerlendirme yapılması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye süreci

Kabine toplantısında "Terörsüz Türkiye" sürecindeki son gelişmeler de ele alınacak. Terör örgütünün silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından Meclis'te kurulan komisyonun çalışmaları değerlendirilecek. Sürece ilişkin planlanan yasal düzenlemeler, yol haritası ve sahadaki son duruma ilişkin istihbari bilgiler de toplantıda görüşülecek.

Piyasalardaki son durum değerlendirilecek

Toplantıda ekonomi başlığı da önemli yer tutacak. ABD-İran hattındaki gelişmelerin küresel piyasalara etkileri, para piyasalarındaki son durum ve ekonomik göstergeler Kabine üyelerinin gündeminde olacak. Özellikle enerji fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve bunların Türkiye ekonomisine yansımaları değerlendirilecek.



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