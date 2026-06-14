Ankara'da tarihi zirve hazırlığı: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin öncelikli gündemi NATO ve ABD İran savaşı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yoğun bir gündemle toplanmaya hazırlanıyor. Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan kritik zirvede, iç ve dış siyasetin en önemli başlıkları masaya yatırılacak. Toplantının ana eksenini; Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi, Orta Doğu'daki hareketlilik, Gazze'deki insani kriz, Doğu Akdeniz'deki son durum ve "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılan adımlar oluşturuyor.

NATO zirvesi için hazırlıklar hız kazanıyor

Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı büyük NATO Zirvesi, Kabine'nin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Toplantıda, binlerce uluslararası katılımcının ağırlanacağı bu tarihi zirveye yönelik fiziki altyapı çalışmalarından üst düzey güvenlik tedbirlerine kadar tüm hazırlıklar kapsamlı bir biçimde değerlendirilecek. Organizasyonun kusursuz bir şekilde hayata geçirilmesi adına ilgili bakanlıkların yürüttüğü faaliyetler detaylıca gözden geçirilecek.

Orta Doğu'daki diplomasi trafiği ve gazze

Dış politika ekseninde, Orta Doğu'da yaşanan kritik gelişmeler Kabine'nin merceğinde olacak. ABD, İsrail ve İran üçgenindeki son durum ile olası anlaşma zeminleri ele alınırken, Türkiye'nin bölge barışına sunduğu katkılar değerlendirilecek. Olası bir normalleşme sürecinde Ankara'nın üstlenebileceği stratejik roller tartışılacak. Bunun yanı sıra Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi, ateşkes ihlallerinin önüne geçilmesi ve kalıcı istikrarın tesisi için yürütülen diplomatik çabalar da masaya yatırılacak. Ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve Doğu Akdeniz bölgesindeki genel tablo da toplantıda ele alınacak önemli bölgesel başlıklar arasında bulunuyor.

"Terörsüz Türkiye" vizyonunda kritik aşama

İç güvenlik politikalarının en hayati noktalarından biri olan "Terörsüz Türkiye" süreci, toplantının bir diğer ana gündemini oluşturuyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair sahadaki son gelişmeler, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağladığı güncel veriler ışığında analiz edilecek. Silah bırakma adımlarının doğrulanmasının ardından hayata geçirilmesi planlanan hukuki düzenlemelerin zaman çizelgesi ve içerikleri de Kabine üyeleri tarafından etraflıca değerlendirilecek.

Ekonomide enflasyonla mücadele ve büyüme hedefleri

Türkiye'nin ekonomi gündemi de Kabine toplantısında kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Yılın ikinci yarısına ait makroekonomik göstergeler incelenirken, sürdürülebilir büyüme ivmesinin korunması ve enflasyondaki düşüş eğiliminin kalıcı bir yapıya kavuşturulması amacıyla atılacak yapısal adımlar karara bağlanacak.



