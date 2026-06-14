Cumhurbaşkanı kararı: Vergi borcu taksitlendirmede tecil edilebilecek tutar ne kadar oldu?

Karara göre, taksitlendirmede teminat istenmeyecek kamu borç sınırı 250 bin TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi. Buna göre, kamu borçlarını taksitlendirirken bir tahsil dairesine 10 milyon TL'yi aşmamız durumunda borçludan teminat istenmeyecek. Borcun 10 milyon TL'yi aşması durumunda ise aşan kısmın yüzde 50'si kadar teminat gösterilmesi gerekecek.