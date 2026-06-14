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Cumhurbaşkanı kararı: Vergi borcu taksitlendirmede tecil edilebilecek tutar ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı kararı: Vergi borcu taksitlendirmede tecil edilebilecek tutar ne kadar oldu?

15:5014/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Vergi borcu taksitlendirmede tecil edilebilecek tutar
Vergi borcu taksitlendirmede tecil edilebilecek tutar

Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mükelleflerin borçlarını taksitler halinde ödemesini kolaylaştırmak amacıyla teminat alınmadan tecil edilebilecek tutar 250 bin liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hazırlanan kamu alacaklarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, taksitlendirmede teminat istenmeyecek kamu borç sınırı 250 bin TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi. Buna göre, kamu borçlarını taksitlendirirken bir tahsil dairesine 10 milyon TL'yi aşmamız durumunda borçludan teminat istenmeyecek. Borcun 10 milyon TL'yi aşması durumunda ise aşan kısmın yüzde 50'si kadar teminat gösterilmesi gerekecek.

#Cumhurbaşkanı kararı
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