Trump: İran'ın son teklifi beni tatmin etmedi

ABD Başkanı Donald Trump, "İran anlaşma yapmak istiyor ama son teklifleri beni tatmin etmedi. Telefon üzerinden müzakereleri yapmak için çaba gösteriyoruz ama anlaşmadan emin değilim. İran yönetimi parçalanmış halde hepsi anlaşma istiyor ama dağılmış vaziyetteler." açıklamasında bulundu.
