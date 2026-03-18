Devlet her daim çocuklarımızın yanında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen iftar programında devlet korumasındaki çocuklarla bir araya geldi.
Programda çocuklarla sohbet eden ve ızgara başına geçerek yemek hazırlayan Göktaş, etkinliğin çocukların Ramazan akşamını sıcak ve samimi bir ortamda geçirmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Göktaş, “Tüm Türkiye’de çocuklarımızın Ramazan akşamlarını aile ortamında, sıcak bir ortamda geçirmeleri için gönüllülük esasıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu tür etkinlikler onların sosyalleşmesine katkı sağlıyor” dedi.
DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Devlet korumasındaki çocuklara verilen desteğin yalnızca bakım süreciyle sınırlı olmadığını vurgulayan Göktaş, “Biz devlet olarak her daim çocuklarımızın yanında olmaya, onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi. İftar programının ardından çocuklarla sohbet eden Göktaş ve beraberindekiler, ilahiler söyleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.