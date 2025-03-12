İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencilerinden 'Ramazan Şenliği'

İstanbul Medeniyet Üniversitesinde öğrencilerin düzenlediği bin 200 kişilik iftar programı
Medeniyet Üniversitesinde faaliyet gösteren sekiz öğrenci topluluğunun düzenlediği 'Ramazan Şenliği' programı ile bin 200'ü aşkın öğrenci ve akademisyen, iftar sofrasında bir araya geldi. Program kapsamında çeşitli ikramların sunulduğu ve etkinlik masalarının yer aldığı 'Geleneksel Ramazan Sokağı' ile kültürel değerler hatırlatıldı.
Ney dinletisi ve konferans ile başladı
Ney dinletisi ve konferans ile başladı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Kampüs'te gerçekleşen 'Ramazan Şenliği' öncesi
Prof. Dr. Mesut Kaya ile 'Ramazan Değerlerimiz'
başlıklı konferans gerçekleştirildi. Ardından
Prof Dr. Ali Tan ile 'Kültür ve Medeniyet'
başlıklı konferans ve ney dinletisi gerçekleştirildi.
İftar ve akşam namazı
İftar ve akşam namazı
İftar vaktinin yaklaşmasıyla birlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar okundu. Ezanın okunmasının ardından bin 200 öğrenci ve akademisyen, Medine usulü iftar programında oruçlarını açtı. Yemeklerin ardından hasırlar üzerinde cemaatle akşam namazı kılındı.
Geleneksel Ramazan Sokağı
Geleneksel Ramazan Sokağı
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