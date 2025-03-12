İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencilerinden 'Ramazan Şenliği'

Ney dinletisi ve konferans ile başladı

Ney dinletisi ve konferans ile başladı

başlıklı konferans ve ney dinletisi gerçekleştirildi.

başlıklı konferans ve ney dinletisi gerçekleştirildi.

Prof Dr. Ali Tan ile 'Kültür ve Medeniyet'

Prof Dr. Ali Tan ile 'Kültür ve Medeniyet'

Prof. Dr. Mesut Kaya ile 'Ramazan Değerlerimiz'

Prof. Dr. Mesut Kaya ile 'Ramazan Değerlerimiz'

İftar ve akşam namazı

İftar ve akşam namazı

İftar vaktinin yaklaşmasıyla birlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar okundu. Ezanın okunmasının ardından bin 200 öğrenci ve akademisyen, Medine usulü iftar programında oruçlarını açtı. Yemeklerin ardından hasırlar üzerinde cemaatle akşam namazı kılındı.