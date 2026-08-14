Küçükçekmece'de kafede silahlı saldırı: İki kişi yaralandı

Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Altın Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir kafeye gelen motosikletli şüpheli, kafenin üst katına çıkarak oyun oynayan bir müşteriye belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Şüpheli, kaçtığı sırada merdivenlerde karşılaştığı işletme sahibi Cumali K.’ya da ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.