Silivri'de yangın paniği: TEM Otoyolu, Edirne ve Ankara istikametlerinde trafiğe kapatıldı
15:30, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 15:36, 13/08/2026, Perşembe
AA
Yangın nedeniyle Silivri TEM Otoyolu, Edirne ve Ankara istikametlerinde trafiğe kapatılırken, bölgede araç yoğunluğu oluştu.
İstanbul Silivri'de TEM Otoyolu TOKİ yerleşkesine yakın ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangına hava unsurlarıyla müdahale ediliyor.
Silivri'de TEM Otoyolu TOKİ yerleşkesine yakın ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangına hava unsurlarıyla müdahale ediliyor.
Yangın nedeniyle Silivri TEM Otoyolu, Edirne ve Ankara istikametlerinde trafiğe kapatılırken, bölgede araç yoğunluğu oluştu.
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