Silivri'de yangın paniği: TEM Otoyolu, Edirne ve Ankara istikametlerinde trafiğe kapatıldı

Esenler'de üç aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Esenler'de makas atarak ilerlediği iddia edilen hafif ticari araç seyir halindeki iki otomobile çarptı. Zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybederken, biri çocuk beş kişi ise yaralandı.