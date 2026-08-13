Bilecik'te orman yangını çıktı

Baba mirası hayatını değiştirdi: Emekli olunca kazanç kapısı oldu
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 26 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra emekli olan 45 yaşındaki İlhan Emir, babasından miras kalan yaklaşık 3 dönümlük araziye 500 kök lavanta dikti. İlk hasadında 12 kilogram yağ elde eden Emir, bu yıl üretimi ikiye katlamayı hedefliyor.
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