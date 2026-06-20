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Bilecik'te görev başında kalp krizi geçiren polisten acı haber

Bilecik'te görev başında kalp krizi geçiren polisten acı haber

21:2820/06/2026, Cumartesi
AA
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Bilecik'te görev başında kalp krizi geçiren polis memuru Murat Bayırlı hayatını kaybetti
Bilecik'te görev başında kalp krizi geçiren polis memuru Murat Bayırlı hayatını kaybetti

Bilecik Adliyesi Hukuk Mahkemeleri ek binasında görevli polis memuru Murat Bayırlı, aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan polis memurunun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bilecik Adliyesi Hukuk Mahkemeleri ek binasında görev sırasında rahatsızlanan polis memuru Murat Bayırlı, kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 29 yıllık polis memuru Bayırlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bayırlı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.





#Bilecik
#Kalp krizi
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