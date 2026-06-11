Valilik duyurdu: Bilecik'te ormanlık alan ve yaylalara girişler yasaklandı

"Orman sınırları içinde mangal yakılması, semaver kullanılması, kamp ateşi yakılması ve kontrolsüz tüm açık alan etkinlikleri belirlenen tarihe kadar kesinlikle yasaktır. Orman sınırına 4 kilometre mesafe içindeki alanlarda da anız yakılması, bağ ve bahçe temizliği için ateş yakılması, bitki örtüsü temizliği yapılması, havai fişek ve benzeri her türlü yanıcı maddenin kullanılması yasaktır. Orman içi ve kenarındaki yollarda düzenlenecek ATV organizasyonları, motosiklet turları, bisiklet etkinlikleri, şenlikler ve kır düğünleri için ilgili kurumlardan önceden izin alınması gerekmektedir. İzinsiz etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyecektir"