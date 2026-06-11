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Valilik duyurdu: Bilecik'te ormanlık alan ve yaylalara girişler yasaklandı

Valilik duyurdu: Bilecik'te ormanlık alan ve yaylalara girişler yasaklandı

17:1011/06/2026, Perşembe
AA
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Bilecik
Bilecik

Bilecik Valiliği, kentte ormanlık alanlara, yaylalara ve orman yollarına girişin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ormanlık alanlara, yaylalara ve orman yollarına giriş kısıtlamalarının 1 Ekim'e kadar uygulanacağı, yangınla mücadele ekiplerinin ise 31 Ekim'e kadar 7 gün 24 saat sahada en yüksek hassasiyetle denetim gerçekleştireceği ifade edildi.

Resmi olarak belirlenmiş tescilli mesire alanları ve izinli kır lokantaları dışında kent genelinde ormanlık alanlarda ateşli veya ateşsiz piknik yapılmasının 1 Ekim'e kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman sınırları içinde mangal yakılması, semaver kullanılması, kamp ateşi yakılması ve kontrolsüz tüm açık alan etkinlikleri belirlenen tarihe kadar kesinlikle yasaktır. Orman sınırına 4 kilometre mesafe içindeki alanlarda da anız yakılması, bağ ve bahçe temizliği için ateş yakılması, bitki örtüsü temizliği yapılması, havai fişek ve benzeri her türlü yanıcı maddenin kullanılması yasaktır. Orman içi ve kenarındaki yollarda düzenlenecek ATV organizasyonları, motosiklet turları, bisiklet etkinlikleri, şenlikler ve kır düğünleri için ilgili kurumlardan önceden izin alınması gerekmektedir. İzinsiz etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyecektir"


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